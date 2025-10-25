【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#263

ばんばひろふみさん「『いちご白書』をもう一度」誕生秘話から見えた彼の人柄

堀内孝雄さん（アリス）

◇ ◇ ◇

友達のおさがりのチケットでコンサートに行ったのは1974〜75年、高校生の時でした。

「アリス.1000円。全席自由」と、薄緑色のペラペラの紙にガリ版刷りで書かれたチケットで「これホンマもんか？」というような怪しいものでした。場所は地元の会館で、「アリス」がどんなもんかも知らず、かわいい女の子グループかと思って行ってみると、登場したのはむさくるしい（失礼！）野郎が3人でビックリ。

あれから20年以上経ち、担当していた番組のゲストで再会。楽屋では私が見たコンサートの話で盛り上がりました。

客席も空席の方が多いような状態でしたが、とにかく歌がうまかった。この話をベーヤンにすると「そんな時代から知ってくれてんのん、ありがとう！」と感激の握手とハグを求められました。

「なんや男かえ？ いうのよう聞いたわ」と苦笑。「空席が多かったなんて、ましまし。酷い時は500人ぐらい入る会場で10人だけ。それもバラバラに座ってるから、パッと見たら誰もいてへんのんちゃうのん？いうこともあって、その時はお客さんを舞台に上げて、車座になって歌ったりしゃべったりしたこともあったよ」とのこと。数年後に大人気になり、プラチナチケットになったことを思えば、私も10人の時のお客さんも今考えればラッキーだったんでしょうね。

番組でベーヤンが強調されたのは「すべてはチンペイさん（谷村新司さん）に声をかけてもらってアリスのメンバーになれたおかげですよ。この出会いはどんだけ感謝してもし過ぎることはないですよ」。カメラに向かって「チンペイさんありがとうございました」と目は涙で潤んでいました。

またアリスが解散し、低迷していた中でチャンスが巡ってきた時の話もされました。年末時代劇の主題歌を作って（歌って）みないかと渡されたのが小椋佳さん作詞の「愛しき日々」。谷村さんとはまた違った素晴らしい詞に、イメージができあがって、あの名曲が誕生したそうです。

「誰でもうまいこといけへん時ありますやんか。そこで何やってもアカンねん。言うてヤケになんのは簡単やし、その時は楽やけど。いつかエエ時がくると思って、その時にできることを一生懸命にやってたら、なんかエエことありますて。そうちゃうかなと僕は思いますね。せやから出会えた人たちにはみなさんに感謝ですよ」と真顔で語られました。

堀内さんのこうした姿勢が歌の終わりに必ず添えられる「サンキュー！」。あの言葉はパフォーマンスではなく、心からの感謝のあらわれではないでしょうか。こういう姿勢、気持ちをNSCの生徒たちにも伝えていきたいです。盟友・谷村新司さんの分までベーヤンにはまだまだ熱く歩み続けて欲しいと思います。

（本多正識／漫才作家）