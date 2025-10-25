お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（44）が25日までに自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人・守谷日和（44）の結婚式に出席したことを明かし、集合ショットなどを披露した。

「守谷日和の結婚式でした」と書き出すと、守谷と新婦を囲むNSC同期の自身に、お笑いコンビ「かまいたち」、「藤崎マーケット」、元「和牛」の水田信二、「アキナ」山名文和、お笑い芸人のバイク川崎バイクらのショットをアップ。

「指輪交換ではなく革ジャンを交換したり、奥さんが結婚の誓約書にサインしてる時にそっちじゃないよ、の神父さんの方を見てたり、乾杯の発声が笑い飯さんで豪華やったり、新郎新婦の写真をみんなが撮ってる時に林さんをみんなで撮ったり、最高の一日でした」と回顧。

「結婚式はその人、そのご家族、友達、先輩後輩の歴史が見れて、知れて、最高に幸せな空間で大好きです」とも記し、「今日のハイライトはトキが守谷のネタを完コピさせられるという余興をさせられ、緊張でパンを一口かじっただけだった事、です。守谷お幸せに！！！」とつづった。

河井の投稿に、フォロワーからは「おめでとうございます 豪華メンバー勢揃いでめちゃくちゃ楽しそうですね」「ゆず兄、蝶ネクタイ可愛い〜皆で祝福最高ですね」「素敵なお写真ばかりでこちらも幸せになります」「お人柄がわかる素敵な結婚式ですね〜」といった反響が寄せられている。

守谷は今年2月に自身のSNSで結婚したことを報告していた。