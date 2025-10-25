日向坂46河田陽菜、ベレー帽×カーディガンのプレッピーコーデを披露！キュートな魅力が全開

アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売予定の2nd写真集「テイクオフ」より、先行カット第12弾が公開された。

本写真集は、素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。

北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録した。

手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊に仕上がっている。

今回公開された先行カット第12弾は、コペンハーゲン最終日に河田が楽しみにしていたスワンボート乗り場でのショット。

ロマンチックな街並みに挟まれた川でのんびりボートを漕いだ後、キュートな笑顔でタンっ！と船着場に降り立ったキュートな瞬間を切り取った。ベレー帽×アーガイルカーディガンのプレッピーなコーディネートにも注目だ。