『ストレンジャー・シングス』シリーズフィナーレ、史上初の試み！劇場＆配信の同時公開が決定

Netflixの大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終話（シーズン5のフィナーレ）が、映画館でも上映されることが明らかになった。Netflixでの世界同時配信と同時刻である2025年12月31日午後5時（太平洋時間）より、アメリカとカナダの350館以上の劇場で上映がスタートする。

『ストレンジャー・シングス』は『ゲーム・オブ・スローンズ』の二の舞に！？キャストが危惧 Netflixの大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス … 『ストレンジャー・シングス』は『ゲーム・オブ・スローンズ』の二の舞に！？キャストが危惧

劇場＆配信の同時公開は初

ヒットドラマの劇場上映は珍しいことだが、前例がないわけではない。Netflixは2022年11月6日の「ストレンジャー・シングス・デー」に、シーズン4・Vol.2の劇場上映イベントを北米各都市で開催。これは配信から数カ月後のことだった。HBOも『ゲーム・オブ・スローンズ』の少なくとも2話を放送後に劇場公開し、DVD発売の宣伝として活用したことがある。だが今回のように、ドラマシリーズの1話を劇場と配信で同時に公開するのは初の試みだ。

Netflixはこれまで長らく劇場配信に否定的で、共同CEOのテッド・サランドスは今年初めに「劇場体験は多くの人にとって時代遅れのもの」と発言していた。しかし近年は方針を軟化させており、この夏から秋にかけて『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』を限定上映したほか、今後は『フランケンシュタイン』『Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery（原題）』『ナルニア国物語』などの劇場公開も予定されている。

『ストレンジャー・シングス』の生みの親であるダファー兄弟は、もともと劇場上映を強く支持しており、それがNetflixからParamountへ移籍する理由の一つにもなったという。Netflixの最高コンテンツ責任者ベラ・バジャリアは当初、「Netflixで公開することこそ、ファンが望むことだと思う」と消極的な姿勢を見せていたが、彼女とサランドスはダファー兄弟とこの構想について協議を重ねてきたという。

ダファー兄弟は、劇場公開決定の発表で次のようにコメントしている。「『ストレンジャー・シングス』の最終話をファンの皆さんが劇場で体験できることに、これ以上ないほど興奮しています。これは何年も夢見てきたことで、この実現に尽力してくれたテッド、ベラ、そしてNetflixの皆さんに心から感謝しています。最高の映像と音響、そしてファンの熱気に包まれた劇場で観ることこそ、この冒険の終わりを祝う完璧な方法だと感じています」

現時点では、上映劇場の詳細は発表されていない。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン1〜4は独占配信中。待望の最終章の配信スケジュールは以下の通り。

・Vol.1（第1話〜第4話）：2025年11月27日（木）より世界独占配信

・Vol.2（第5話〜第7話）：2025年12月26日（金）より世界独占配信

・フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より世界独占配信

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.