『ランドマン』シーズン2、配信決定！特報＆キービジュアルが解禁

Paramount+で配信中の『メイヤー・オブ・キングスタウン』シリーズや、『タルサ・キング』シリーズなど海外ドラマファンを唸らす名作でエグゼクティブプロデューサーを務めてきたテイラー・シェリダンが手掛けるドラマシリーズ『ランドマン』のシーズン2が今冬Paramount+にて独占配信されることが決定。特報とキービジュアルも解禁となった。

『ランドマン』シーズン2、概要＆あらすじ

『ランドマン』は、石油が発見されるたびに急速に成長するテキサス州西部の街を舞台に、石油業界の問題解決に従事する者 通称“ランドマン”として奮闘するトミー・ノリスの物語。過酷な労働環境の中で働く労働者と、莫大な富と権力のために利益追求を至上命題とする者たちの間の格差は広がり続け、やがて誰にも止められないほどに事態は悪化することに―。そんな中、ランドマンであるトミーが事態の収拾に乗り出し両者の思惑と葛藤に巻き込まれながら奮闘する。

本作で主人公のトミーを演じるのは、自身が監督・脚本・主演を務めた『スリング・ブレイド』でアカデミー脚色賞を受賞、映画『シンプル・プラン』では第71回アカデミー賞助演男優賞にノミネートされた経歴を持つ賞レース常連のビリー・ボブ・ソーントン。彼は本作のシーズン1でもゴールデン・グローブ賞のテレビ部門男優賞にノミネートされており、シーズン2での好演にも期待が高まっている。そして、トミーと衝突しながらもオイルドリームを掴むべく奮闘する大手石油会社エムテックス・オイルのオーナー キャミ・ミラーを演じるのは、『ゴースト／ニューヨークの幻』で知られ、映画『サブスタンス』の怪演でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたことで話題を呼んだデミ・ムーアだ。

『ランドマン』シーズン2、特報映像

解禁となる映像では、オーナーの死により窮地に立たされることになった大手石油会社エムテックス・オイルの再建に奔走するトミーとキャミの姿で幕を開ける。前オーナーかつ夫であるモンティの名を後世に残すために、事業を拡大したい新オーナーのキャミと、栄枯盛衰の激しい石油業界の厳しさを知る会社の調整役（ランドマン）兼取締役のトミーは、会社の経営方針を巡りたびたび対立。

それでもトミーは、盟友であったモンティのためにキャミを支えることを決心するが、石油業界に疎い故に型にはまらない大胆不敵なキャミの判断に翻弄され始める。足並みの揃わない二人三脚で再出発したトミーとキャミは、事業拡大というオイルドリームを掴むために、一獲千金のチャンスが眠るギャンブルに挑んでいく―。

栄光と奈落が隣り合わせで息づく石油業界で奮闘する二人が掘り当てるのは、黒い黄金か？ それとも破滅か？ その結末を是非配信後に見届けていただきたい。

製作総指揮を務めるのは、『最後の追跡』でアカデミー賞脚本賞にノミネートされた経歴を持ち、ジェレミーレナー主演の『メイヤー・オブ・キングスタウン』や、シルヴェスター・スタローン主演の『タルサ・キング』などParamount+で配信中の人気シリーズ作品を手掛けるヒットメーカーのテイラー・シェリダン。

石油産業の影響力と、その陰に潜む代償を描くシェリダンらしい骨太ドラマは海外ドラマファンなら必見の一作。オリジナルドラマシリーズ『ランドマン』シーズン2は今冬Paramount+（パラプラ）で独占配信開始。

