『ザ・ボーイズ』ジャック・クエイド来日決定！【東京コミコン2025】

2025年12月5日（金）〜12月7日 （日）まで開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ＜第7弾＞として、ジャック・クエイドの来日が決定した。

ジョニー・デップ、ノーマン・リーダスら来日決定！【東京コミコン2025】 2025年12月5日（金）〜12月7日 （日）まで開催される … ジョニー・デップ、ノーマン・リーダスら来日決定！【東京コミコン2025】

超豪華！大注目のコミコン最新情報

先日、新たな来日セレブとしてハリウッドの大物ジョニー・デップの参加が発表されるや、X（旧Twitter）では「ジョニーデップ」「ジョニデ」「コミコン」が瞬く間にトレンド入りし、さらには1位を獲得するなど、SNSでも話題沸騰中の「東京コミコン2025」。注目度がますます加速する中、さらなるゲストとして、ジャック・クエイドの来日が決定した！ ジャックは会期中全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されている。

『ザ・ボーイズ』トリプルショットが実現



デニス・クエイド、メグ・ライアンという名優を両親に持つジャック・クエイドは、2012年の大ヒット映画『ハンガー・ゲーム』で銀幕デビュー。以降、映画やドラマで着実にキャリアを重ね、2019年に配信がスタートした超過激な極悪非道ヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』で主人公ヒューイ・キャンベルに抜てきされ、一躍ブレイクを果たした。

どこか頼りないながらも正義感あふれる青年というキャラクターがハマり役となり、その後も、人気ホラー映画『スクリーム』シリーズや、声優として参加しているアニメ『スター・トレック：ローワー・デッキ』『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』でも存在感を発揮。さらに、生まれつき痛みを感じないことが“唯一の特技”という主人公が、戦闘力ゼロながら恋人を救うため奔走するアクション・コメディ『Mr.ノボカイン』、イドリス・エルバ、ジョン・シナ共演のアクション・コメディ『ヘッド・オブ・ステイト』など、話題作への出演が続いている。

また、『キャプテン・マーベル』シリーズでおなじみのブリー・ラーソンとの共演作『Close Personal Friends（原題）』の公開も控えており、次世代ハリウッドスターとしてさらなる飛躍が期待されている。

なお、今年の東京コミコンには、『ザ・ボーイズ』で共演中のアントニー・スター、カール・アーバンの参加も決定しており、“ヒューイ×ホームランダー×ブッチャー”の奇跡の再集結が実現！ 当日はどんなトークやサプライズが飛び出すのか、ファンの期待が高まる。

ファンから大人気の新たなグループ撮影券も発売

現在、チケットぴあ及びハリコンサイトの両サイトでは、各来日セレブのサイン券・撮影券を絶賛発売中！ 10月28日（火）からは新たにイヴァナ・リンチ、ニコラス・ホルト、ノーマン・リーダス、ジョン・バーンサル、ショーン・パトリック・フラナリー、ジャック・クエイドのサイン券・撮影券が順次発売開始となる。

また、ファンに大好評の2人以上のセレブと同時に撮影ができるグループショット撮影券も発売決定！ 『処刑人』コンビのノーマン＆ショーンのダブルショット撮影券や、『ザ・ボーイズ』アントニー・スター＆カール・アーバン＆ャック・クエイドのトリプルショット撮影券など、様々な券種をご用意。購入方法や各種チケット料金などの詳細情報に関しては、「東京コミコン2025」公式WEBサイトにて。

【今後発売のサイン券・撮影券 発売予定料金一覧】

■10月28日（火）発売開始予定

イヴァナ・リンチ（サイン券・撮影券）21,000円（税込）

ニコラス・ホルト（サイン券・撮影券）25,000円（税込）

■10月31日（金）発売開始予定

ノーマン・リーダス（サイン券・撮影券）29,800円（税込）

ジョン・バーンサル（サイン券・撮影券）25,000円（税込）

ショーン・パトリック・フラナリー（サイン券・撮影券）20,000円（税込）

ノーマン・リーダス＆ショーン・パトリック・フラナリー（ダブルショット撮影券）49,000円（税込）

ノーマン・リーダス＆ジョン・バーンサル（ダブルショット撮影券）50,000円（税込）

■11月4日（火）発売開始予定

ジャック・クエイド（サイン券・撮影券）25,000円（税込）

カール・アーバン＆アントニー・スター＆ジャック・クエイド（トリプルショット撮影券）72,000円（税込）

発売済みチケットは、「東京コミコン2025」公式WEBサイトにて確認可能。

※サイン会・撮影会に参加するにはサイン券・撮影券の他に「東京コミコン 2025」の入場券が別途必要となります。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.