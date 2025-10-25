Áê¼ê¤ÎŽ¢³ØÎòŽ£¤äŽ¢µëÎÁŽ£¤Ï¤³¤¦Ê¹¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¡Ä¥³¥ß¥åÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¢´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¼ÁÌä¥Õ¥ì¡¼¥ºŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Èõ¸ýÍµ°ì¡Ø¤½¤Î°ì¸À¤Ç¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤¢¤Ö¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Ë¤Ï¡Ä
Áê¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ò»È¤¦¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¤ªÇ¯¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÆÈ¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÈà½÷¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤Ï¤Ö¤·¤Ä¤±¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ç¯Îð¤ä·ëº§¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÅª»Ø¸þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿Ò¤Í¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÇÈùÌ¯¤Ê¤Î¤¬³ØÎò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤À¡£
½Ð¿ÈÂç³Ø¤ä½Ð¿È¹â¹»¤Ï¡¢¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¾ðÊó¤À¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸Âç³Ø¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤ËÆ±¤¸¶µ°÷¡¢Æ±¤¸Å¹¡¢Æ±¤¸¹»¼Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤¬ÃÆ¤à¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸Âç³Ø½Ð¿È¤ÇÇ¯Îð¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Ë³ØÎò¤òÊ¹¤±¤º¤Ë¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
³ØÎò¤Î¾ì¹ç¡¢¹âÂ´¤«ÂçÂ´¤«¡¢Æñ´Ø¹»¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¥±Û´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎôÅù´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁê¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µ¤·Ú¤Ë¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬³ØÎò¤¬¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Ï¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë
30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëº£¤ÏË´¤¥¤¥ó¥É³Ø¼Ô¤Î¾¾»³½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤È¤¢¤ëÂç³Ø¤ÇËè½µ´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çî³Ø¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Éíå¤Ç¿¼¤¤Æ¶»¡¤Ë¤È¤ó¤À¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Àï¸å¤¹¤°¡¢½½Âå¤Î¤³¤í¤Ë»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÊÒÏÓ¤ò¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÎ®¤·»Ñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£
¾¾»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÊÒÏÓ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÄ¾ÀÜ¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¾¾»³¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ë¾¯¤·¤â¤¿¤á¤é¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Ò¤Í¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¯¡¢Û£Ëæ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀï¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ËÂ¾¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤ò·ù¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¿Ò¤Í¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤ò¼ºÎé¤À¤È¹Í¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ç¯Îð¤âÀ¸³è¾õ¶·¤â¿Ò¤Í¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¸í²ò¤·¤¿¤ê¡¢Íý²ò¤·¤¢¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö»ä¤Ï¡Ä¡Ä¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡©¡×
»ä¤ÏËÜ¿´¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÊÒÏÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂç³Ø¤Ï¤É¤³¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¡×¡ÖÆÈ¿È¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Î¤è¤¦¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÊÒÏÓ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â³ØÎò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤âÆÃ¤ËÎôÅù´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÅú¤¨¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÃÇ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ò¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âè°ì¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡Ä¡Ä¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤À¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÀè¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö»ä¤¬·¯¤°¤é¤¤¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏÈà½÷¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡¢·¯¤Ï¤Þ¤À¡©¡×¡Ö¤ª¤ì¤Ï52ºÐ¤À¤±¤É¡¢·¯¤Ï¡©¡×¡Ö»ä¤Ï¡¢¡û¡û¹â¹»¤Î½Ð¿È¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¿Ò¤Í¤Ê¤¤¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÍÑ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ä´¶ÁÛ¤òÆÈ¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ëÉ½¸½¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
Ç¯Îð¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡û¡û¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Îº¢¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉþ¤¬¹â¤¯¤Æº¤¤ë¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¡£³ØÎò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ÎÊýÌÌ¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¡©·ÐºÑ¤È¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ËÏÃ¤¹µ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÌäÂê¡Û¼¡¤ÎÆâÍÆ¤ò¾å¼ê¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÆÈ¿È¤Ç¤¹¤«¡©
¢Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
£¤¢¤Ê¤¿¤ÎµëÎÁ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú²óÅúÎã¡Û
¡»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¤ÈÆ±Îà¤Ç¤¹¤«¡©
²ÈÂ²¹½À®¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤Ë±ü¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢±ü¤µ¤Þ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
£µëÎÁ¤¬40Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï524Ëü±ß¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¢£¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ö¥°¥é¥Þ¡¼¡×¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡©
¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¡¢½÷ÀÉô²¼ËÜ¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¶»¤·¤Æ¤ë¤Í¤¨¡×¡Ö¥°¥é¥Þ¡¼¤À¤Í¤¨¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦ÃËÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¿¡£º£¤Î»þÂå¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËËÜ¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÃËÀÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½÷À¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤ª¿¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¿°¤Î·Á¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨Âè»°¼Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾åÉÊ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÈó¸ø¼°¤Ë¸ì¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼ÒÆâ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶ò¤«¤Î¶Ë¤ß¤À¡£Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤ÎÆüËÜ¸ì¤È¸À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
»ä¤¬30Âå¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥«·î¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«½ÄÃÇ°ì¿ÍÎ¹¤ò·×²è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ç¥³¡¼¥¹¡¢¹Ò¶õÊØ¡¢½ÉÇñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷ÀÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÆóÅÙÌÜ¡¢ºÆ¤Ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°²ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¼õÉÕ¤ÇÁ°²óÃ´Åö¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡´Ý´é¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
»ä¤ÏÅú¤¨¤Ëµç¤·¤¿¡£¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤¿¤À°ì¤Ä¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½÷À¤Î¥Ð¥¹¥È¤¬ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤ÆË¤«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡ª
¢£¶áÇ¯¤Î¡ÖÈ¿¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤Ï¾¯¡¹¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë
¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¡Ö¶»¤¬¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤¦¤Ö¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤·¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ºÇ½é¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯´¶¤¸¤¿¡£
ÀÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢ÆùÂÎ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢¡ÖÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÈýÌÓ¤¬Ç»¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö¿Í¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÆùÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÁê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ï¤Ö¤·¤Ä¤±¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¾®´é¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö»Ø¤¬¤¤ì¤¤¡×¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅö¤ÎËÜ¿Í¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ò³°¸«¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢ÆâÌÌ¤ä¹ÔÆ°¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤âº£¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¾¯¡¹¹Ô¤²á¤®¤À¤È»×¤¦¡£¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤ÇÉ¬¤ºÁê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤òÇ§¼±¤·¡¢¡ÖÈþ¿Í¤À¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¡×¡ÖÇØ¤¬Äã¤¤¡×¡ÖÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¤â»°ÅçÍ³µªÉ×¤âÂ¼¾å½Õ¼ù¤â¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«»ç¼°Éô¤â¥À¥ó¥Æ¤â¥²¡¼¥Æ¤â¥È¥ë¥¹¥È¥¤¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÍÆ»Ñ¤òÉÁ¼Ì¤·¡¢¤½¤ÎÈþ½¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤âÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡×
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¦¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÏÀÉõ°µ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆùÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ÏÆùÂÎ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ï»ä¤â½½Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆùÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò±óÎ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¸½Âå¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤¿¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Í¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÀ¸»ºÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¾¼Ô¤ÎÆùÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÍÆ»Ñ¤ò¤Û¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¶»¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¤È¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤âÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÈ±¤¬¤¤ì¤¤¡×¤È¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÈ±·¿¤Ç¤è¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸À¤¦¡£¤³¤³¤Ç¼ÁÌä¤Î·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¾¯¤·¼«Ëý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¸¬Â½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤¬ÃÆ¤à¡£
¢£ÆùÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤á¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È±·¿¤äÄÞ¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤É¤Î¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ÆùÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤á¤ë¡£¤â¤·¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÆùÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
Áê¼ê¤ËÄ¾ÀÜ¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£Àè¤Û¤É¡¢»ä¤¬30Âå¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤Î¤È¤¡¢½÷À¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¤É¤¦É½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¤¢¤Þ¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸¤¤ÊýË¡¤À¡£¡Ö¶»¤¬Âç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÌÀ¤é¤«¤Ê¥»¥¯¥Ï¥éÅªÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢¡ÖÀ¾ÍÎ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹³¨²è¤Î½÷¿À¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËËþ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤´¹¤¨ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¯ÃÎ·Ã¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÚÌäÂê¡Û°Ê²¼¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤òÂÅÅö¤ÊÉ½¸½¤Ë²þ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¿¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤À¡×
¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¶»ÈÄ¤Î¸ü¤µ¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Æ¤¹¤Æ¤¡×
¢¡ÖÈà½÷¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¤¡ÖÈà¤Î¥Ï¥²¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡Ú²òÅúÎã¡Û
¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸å¤í»Ñ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡ÖÃÃ¤¨¤¢¤²¤¿¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¾åÈ¾¿È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¶ÚÆù¼Á¤Ç¤¹¤Í¡×
£¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤ã¤·¤ã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖÈà½÷¤Ï·ò¹¯Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡Ë¡Ê¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÊý¤À¡Ë¡×
¤¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¹¤ä¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤ÎÎÎ°è¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖÈà¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÈ±¤ÎÌÓ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë¡×
----------
Èõ¸ý Íµ°ì¡Ê¤Ò¤°¤Á¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë
Â¿ËàÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
1951Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Î©¶µÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøËþ´üÂà³Ø¡£Ê©Ê¸³Ø¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Ê¸³Ø¤ÎËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¾®ÏÀÊ¸»ØÆ³¤Ë½¾»ö¡£ÄÌ¿®Åººï¤Ë¤è¤ëºîÊ¸¡¢¾®ÏÀÊ¸ÀìÌç½Î¡ÖÇòÍõ½Î¡×½ÎÄ¹¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡ÖÃ»¤¯¡×ÅÁ¤¨¤ë¡Ù¡Ê¤À¤¤¤ïÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¡¢°¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤·Êý¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÂ¿ËàÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø Èõ¸ý Íµ°ì¡Ë