先日、アメリカのトランプ大統領が解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンが高リスクだと発言した。小児科医の森戸やすみさんは「むしろアセトアミノフェンは妊婦さんにも子どもにも使える安全性の高い薬。本当に飲ませてはいけない薬は他にある」という――。

■トランプ大統領の驚きの発言

今年は、例年よりも早くインフルエンザの流行期に入ったというニュースがありました。私のクリニックでも、インフルエンザウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症が増え始めましたし、風邪で発熱するお子さんも増えています。

そうして熱が出たときに子どもに処方されるのは、もっとも安全性が高いアセトアミノフェン（商品名：カロナール、アンヒバ、アルピニー）ですね。もちろん、妊婦さんにもアセトアミノフェンが処方されます。

ところが、2025年9月22日にトランプ大統領がホワイトハウスで行われた記者会見で、衝撃的なことを発表しました。妊娠中の女性に対して「タイレノール（成分名：アセトアミノフェン）をとらせないでほしい」「アセトアミノフェンの使用は、自閉症などの神経発達障害と関連がある可能性がある」との警告を出すように指示、「タイレノールを使うことはよくない、妊婦においては必要な場合を除き制限するべきだ」という強い表現をしました。

こんなふうに言われると、一国の大統領の発言なわけですから、妊婦さんはもちろん、子どもにも与えてはいけないのではないかと心配に思われた方もいるでしょう。

■自閉症が「流行」することはない

さらにアメリカ保健福祉省（HHS）の公式リリースには、「トランプ大統領とケネディ保健福祉省長官は、アメリカにおける自閉症スペクトラム障害の流行に立ち向かい、自閉症に影響を受けた家族を支援するための新たに大胆な行動を発表した」と書かれています。

しかし、みなさんもご存じの通り、自閉症スペクトラム障害は生まれつきの特性で、感染症ではありませんから流行はしません。そして、これらの発言についてトランプ大統領らは何らかの根拠、新しい研究結果を提示しているわけでもありません。アメリカ自閉症科学財団は、「自閉症を流行と呼ぶのは、不正確で有害である。自閉症は感染症ではなく、このようなレトリックは何百万人もの自閉症者をスティグマ化する」という声明を出しました。

そのほか、アメリカ国内だけでなく世界中の医学会、自閉症コミュニティがトランプ大統領らの発言を批判しています。日本でも例外でなく、WHO日本支部が「妊娠中のアセトアミノフェン使用と自閉症の関連性を確定する十分な科学的証拠はない」と見解を出していますし、日本自閉スペクトラム学会が懸念を表明しています。そして、SNS上でも医師、薬剤師が一斉に批判しました。

■安全性の高いアセトアミノフェン

アセトアミノフェンは、古くからある薬で、これまでに何度も大規模な研究がされています。9月22日、科学雑誌として世界で最も権威のある『Nature（ネイチャー）』は、そういった今までの研究をもとにトランプ氏の発言を直ちに否定しました。今回の発表は科学的根拠が乏しいこと、FDAは関連性の「可能性」に言及しつつも、研究者らは因果関係を裏付ける証拠はないと指摘、大規模コホート研究でも関連は極めて小さいか、兄弟比較では消失しているという内容です。専門家は、こうした主張は妊婦の不安をあおり、不要な罪悪感や誤解を生む危険があると警告しています。

ここで引用されている論文には、スウェーデンの248万人を対象とした妊娠中の母親と出生後の子どもの研究、日本の20万人以上の子どもを対象として兄弟姉妹間でも比較をした質の高い研究があり、妊娠中のアセトアミノフェンと自閉症の間には関連性はみられなかったということです。

もちろん、子ども自身がアセトアミノフェンを飲んで、自閉症になるということもありません。生後18カ月までに与えたアセトアミノフェンが自閉症様症状と関連がなかったという大規模な研究が複数あるのです。

むしろ、アセトアミノフェンは妊婦さんや子どもにとって最も安全性が高い薬です。昔は子どもや妊婦さんの発熱に、他の解熱鎮痛薬が使われることが多々ありました。しかし、時代とともにさまざまなリスクがあることがわかり、アセトアミノフェンが使われるようになったという歴史があるのです。

■NSAIDsのさまざまなリスク

じつは、大人に解熱鎮痛剤としてよく使われるアスピリンやロキソニン、ボルタレンなどの「非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs：エヌセイズ）」は、年齢制限があるため小さい子どもには使えません。特にアスピリンは、1980年代までインフルエンザや水痘などの子どもに飲ませることがよくありましたが、急性脳症などの重篤な症状を引き起こす「ライ症候群」のリスクが高まるため、原則的に禁忌となりました。

さらにNSAIDsには、インフルエンザ脳症や熱性けいれんを起こしやすくなるというリスクがあるだけでなく、子どもの未成熟な腎臓によくないうえ、胃と十二指腸の粘膜が痛み胃痛や嘔吐、下血、胃潰瘍などを起こしやすいことなどからすすめられません。これは、内服だけでなく湿布のような外用薬でも同様です。

また、妊娠中の女性がNSAIDsを服用すると、妊娠初期には流産のリスクが増します。また、他の時期でも羊水過少になったり、胎児の動脈管が閉塞して心不全になったり、その程度がひどいと亡くなることがあります。だから、妊娠中の女性、子どもの解熱鎮痛薬として使うことができるのは、ほぼアセトアミノフェンだけなのです。

なお、妊婦さん以外の大人でもアセトアミノフェンを飲んだほうがよいことがあります。関節炎のような「肩が痛い」「腰が痛い」という際にはNSAIDsがよいと思いますが、インフルエンザや新型コロナの場合はNSAIDsではなく、アセトアミノフェンが処方されることが多いでしょう。胃腸や腎臓への負担が少なく、ウイルスとの相互作用が少ないからです。脱水や循環不全がある場合でも、アセトアミノフェンなら比較的安全です。

■子どもに使ってはいけない抗菌薬

子どもに飲ませてはいけない薬は他にもあります。何らかの細菌に感染した際に使う「抗菌薬」は、注意が必要な薬の一つです。

特に生後1カ月までの新生児では控えなくてはいけない薬が多いのです。ST合剤のバクタやクロラムフェニコール系のクロロマイセチンは使いません。ST合剤に含まれるスルファメトキサゾールが体内のアルブミンと結合することで脳に損傷を与える「核黄疸」を起こす危険性があったり、クロロマイセチンの排泄ができず血中で高濃度になってしまい致命的な副作用「グレイ症候群」を起こすかもしれないからです。

また、8歳までの子どもにはミノマイシンなどのテトラサイクリン系抗菌薬は飲ませないようにしましょう。歯の発育障害が起こり、黄色くなってしまうためです。

さらにタリビット、クラビット、レボフロキサシンなどのニューキノロン系抗菌薬は、子どもの腎臓によくないうえ、動物実験で関節軟骨に悪影響が出る場合があったりすることと、子どもの細菌感染症では他の系統の薬で代替ができることから、第一選択薬にはしません。骨の成長が終わる15〜18歳くらいまで使用は控えます。ただし、ニューキノロン系抗菌薬のクラビット点眼薬などは局所にしか影響がないため大丈夫です。

■鎮咳薬と抗ヒスタミン薬と止瀉薬

咳を鎮める「鎮咳薬」、アレルギーを抑える「抗ヒスタミン薬」も注意が必要です。

フスコデ、カフコデなどのコデインリン酸塩（商品名：リン酸コデイン）は中枢性の咳を抑える鎮咳薬ですが、呼吸抑制作用があるので12歳未満には使いません。

アレルギー性鼻炎や風邪などによって鼻水が出ているときに、その分泌を少なくする目的で出されることの多い抗ヒスタミン薬は、子どもに使えるものもありますが、ケトチフェンフマル酸塩（商品名：ザジテン）は飲みすぎたときに興奮してしまったり、けいれんを起こしたりすることがあるので使いません。第一世代の抗ヒスタミン薬であるピレチア、ヒベルナは、呼吸抑制作用があるので2歳未満には使いません。

また、下痢を止める「止瀉薬」は、特に2歳未満には禁忌です。ロペラミド（商品名：ロペミン）は小児用細粒があるので、子どもにも安全に使えると思う人が多いでしょう。でも、腸の動きを止めてしまいイレウスのような症状を起こしたり、中枢神経に作用して呼吸抑制や昏睡状態を起こしたりすることがあります。子どもの嘔吐や下痢が続く場合、小児科を受診しましょう。飲んだり食べたりできない場合は、点滴が必要だったり入院しなくてはいけなかったりします。

最近の『日本小児科学会雑誌』に、3歳児にイミダゾリン系点鼻薬を使用したところ、意識障害や嘔吐などの中毒症状が現れたという事例が載っていました。これは処方薬によるものですが、ナシビン、コールタイジン、ナザール、アルガードといった商品名で薬店でも購入可能なので、7歳未満に使用しないよう注意が必要です。

■子どもの薬は種類だけでなく量も重要

最後に、子どもの場合は特に薬の種類だけではなく量も大切になります。

外来診療をしていると「同じ症状だから、上の子にもらっていた薬を下の子に与えました」と言われることがあります。これはやってはいけないことです。ほとんどの薬は、体重や年齢によって適切な量が変わります。だから年齢が小さい子だと量が多すぎることがあるし、年齢制限があってまだ飲んではいけない、あるいは安全性が確認されていない薬であることもあります。特に抗菌薬を自己判断で飲むと、原因の菌がわからなくなってしまうこともあるのです。

こうした理由から、子どもの内科的な症状の場合は、なるべく小児科を受診することをおすすめします。子どもにどんな薬が適しているのか、年齢や体重別に処方してもらえるからです。また、いつもの薬局にお薬手帳を持っていくと、医師と薬剤師の二重のチェックを受けられます。医療機関の最寄りの薬局を「門前薬局」と呼びますが、小児科の門前薬局は子どもの薬に慣れているので、よりよいでしょう。

小児科以外の診療科にかかる場合、今までに行ったことのない薬局に処方箋を持っていく場合、非常に稀ですが間違った薬を出されることがあります。何か疑問に思ったら、まずは処方した医師に確認しましょう。もちろん、薬局でも構いません。医師に問い合わせたり、薬局が調べて説明してくれたりするはずです。

森戸 やすみ（もりと・やすみ）

小児科専門医

1971年、東京生まれ。一般小児科、NICU（新生児特定集中治療室）などを経て、現在は東京都内で開業。医療者と非医療者の架け橋となる記事や本を書いていきたいと思っている。『新装版 小児科医ママの「育児の不安」解決BOOK』『小児科医ママとパパのやさしい予防接種BOOK』など著書多数。

（小児科専門医 森戸 やすみ）