◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ア・リーグ覇者ブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ（22）が24日（日本時間25日）、本拠でのワールドシリーズ（WS）第1戦に先発。初対戦のドジャースに対し、先頭打者・大谷翔平投手（31）から空振り三振を奪うなど初回を3者凡退に仕留めた。

初球から直球を4球続けた2ボール2ストライクから、決め球のスプリットで大谷を空振りさせた。続くベッツを遊ゴロ、フリーマンも二ゴロに打ち取った。

24年ドラフト1巡目（全体20番目）指名でブルージェイズに入団したイエサベージは、今季は1Aからスタート。ハイA、2A、3Aと昇格を続け、9月にメジャーデビューした。わずか3試合でポストシーズン（PS）のロースターに名を連ね、ヤンキースとの地区シリーズ第2戦で6回途中無安打11奪三振無失点と好投するなど、チーム32年ぶりのWS進出に貢献した。マイナーで各地を転々としてきたため、本拠ロジャーズ・センターの地下駐車場に置いてあるトヨタ・タンドラには「トレーラーハウスみたい」に荷物が詰め込まれたままだという。

レギュラーシーズンは3試合で1勝0敗、防御率3.21、PSは3試合で2勝1敗、防御率4.20。ブルージェイズのシュナイダー監督は、地区シリーズとマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）で第1戦を任せたガウスマンを第2戦に回し、イエサベージを初戦先発に抜てきした理由を「相手チームはトレー（イエサベージ）をほとんど見たことがないので有利。他の投手の休養も考慮した」と説明していた。