◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。

相手先発のイエサベージは9月にメジャーデビューしたばかりの新人右腕だが、宝刀スプリットを武器にポストシーズン（PS）は3試合に先発し、計15回で22奪三振。ルーキーらしからぬ投球を見せている。

そのイエサベージとの初対戦。4球目まですべて直球で2ボール2ストライクと並行カウントで迎えた5球目、鋭く落ちるスプリットにバットが空振。大ブーイングを浴びせていた敵地ファンの声はたちまち歓声に変わり右腕を称えた。

試合前セレモニーでもトロントのファンは大谷の名前がコールされると、大ブーイングを浴びせ、これには大谷も苦笑いしていた。

前日に行われた会見で大谷は「軌道、投げ方も含めて独特。それがどう自分の中で見えるのかなというのが一番。まず第1打席からそういう確認が大事」「まず先制点が大きな流れの一つになると思う。先頭打者でいくと思うので、そこが一番。まずは出塁すること」と対戦に向けて意気込みを語っていた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）は第4戦で3本塁打と7回途中無失点＆10奪三振の投打の活躍でMVPを獲得。98〜00年ヤンキース以来の21世紀初のWS連覇へ、今PS6本目となる本塁打に期待がかかる。