【MLB】ブルージェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）

【映像】大谷、デコピン特注ジャケットで球場入り

ドジャースの大谷翔平が、敵地で行われるワールドシリーズ第1戦に、愛犬のデコピンをモチーフにしたユニークなカスタムジャケットを着用して話題となっている。

ワールドシリーズの決戦に臨む大谷は、ベージュのジャケットを着て、ヘッドフォンを装着し球場に入った。このジャケットは、大谷がグローバルアンバサダーを務めるボス（BOSS）の一品。最も注目を集めたのは、そのデザインだ。ジャケットの胸元にはデコピンのイラストが描かれたワッペンが貼られ、さらに左袖には大谷自身のイラストも施されていた。デコピンのワッペンをつけて試合に向かう大谷の姿を見たファンからは、「デコピンおる」「最高すぎる」「笑ったw」「こっちのテンションも上がったわ」「デコピンも世界一の舞台に連れてこられて嬉しいだろうな」「完全にチームの一員やろ」「高価なブランドスーツよりもこのデコピンジャケットの方がずっと価値があるわ」「大谷さんらしい」といった声が寄せられている。

大谷は、このワールドシリーズ第1戦に1番・指名打者（DH）として先発出場し、2年連続の制覇に向けて活躍が期待される。大谷は前日の屋外フリー打撃で、推定150メートルの特大ホームランを披露するなど、好調を維持。ポストシーズンでは、途中まで不振が続いていたが、ドジャー・スタジアムで異例の屋外フリー打撃後、リーグ優勝決定シリーズ第4戦で1試合3本塁打を放つ歴史的な活躍を見せ、チームをワールドシリーズへと導いている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



