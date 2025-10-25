スポーツクライミングの世界選手権で世界王者に輝いた安楽宙斗が会場を騒然とさせる圧巻の完登を見せた。

【映像】驚異の「あと一手」で完登！会場が騒然となる様子

世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。2日目には『リード』の決勝戦が行われた。

日本チームの最後の挑戦者として登場したのは、パリオリンピックのスポーツクライミング男子複合で銀メダルを獲得し、2025年のIFSC世界選手権で世界王者となった安楽だった。高さ12メートル以上の壁を、ロープを支点にかけながら登り、到達した高さを競うこの種目。無駄な力は使わない脱力系クライマーとして注目される安楽は、序盤から次々と課題をクリアしていく。

中腹部からはホールドがかなり小さくなるものの、安楽は物ともせず。すると終盤には、片手、片足の分しか幅がないホールドが連続する難関に突入。解説の宮澤克明氏が「ここは滑るから気をつけたい」と注意した場面でも問題なく、両手両足に全神経を集中させて進む。すると最後は両手、両足がバラバラのホールドの上に置かれた状態に。実況のMCアリー氏も「あと一手！あと一手！」と応援すると、その声が届いたのか、最後は飛び移りながら左手の力だけでグッと体を押し上げて完登した。

このプレーに会場からは大歓声。しかし安楽自身は余裕だったのか、笑みを浮かべ手を振りながらゆっくりと地面に戻ってきた。この完登にABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「すげー！！」「登り切った！」「日本のエース！！」「なんか他の選手とは違って楽々と登り切ったな」「すげーよな！まじで逸材」と大興奮となった。

安楽はこれで48ポイントを獲得。この時点で日本は161.50ポイントでトップに。最後に167.00ポイントを積み上げた韓国に抜かれたが、国別最強を決める初開催の大会で『リード』は全体2位となった。（ABEMA『IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025』／(C)IFSC）