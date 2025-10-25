デートにおいて「気が利く子だなー」と思わせる言動９パターン
付き合う前の男性には、少しでもいいところを見せておきたいところ。さりげなく自分の良さをアピールするには、「気が利く子だなー」と思わせると効果的かもしれません。ということで今回は、スゴレンの男性読者のみなさんに、デート中に「気が利く子だなー」と感じた女性の行動について聞いてみました。
【１】サラダなどが出てきたとき、食べ物をとりわける。
食事をしているときに、ささっと食べ物をとりわけると好印象のようです。サラダなど大皿に入っている料理を頼んだときは、男性の分を小皿にいれてあげるようにすると気が利く女の子だとアピールできるかもしれません。ただし、モタモタしていると男性が料理に手を付けてしまうかもしれないので、小皿を用意しておくなどスムーズにとりわける準備をしておくといいでしょう。
【２】デートが終わり、別れたらすぐに「今日はありがとう」とメールする。
デート後別れてからすぐに、ありがとうメールをもらって嬉しかったという男性もいます。デートが終わった後、「今日は楽しんでくれたかなー」と心配している男性もいるので、「今日はありがとう」のメールにホッと胸をなでおろすことでしょう。ただし、毎回「今日はありがとう」という内容だけだと、「本当に楽しかったのかな…」と男性を不安にさせる恐れがあるので、デート中に嬉しく感じたことなどもメールに盛り込むといいでしょう。
【３】運転中の男性に飲み物を渡すときは、事前に開けておく。
車を運転しているときに、飲み物の口を開けて渡されて「気が利くなー」と感じたという男性もいます。運転中はプルタブやキャップを開けることができないので、男性はその気遣いを嬉しく感じてくれるでしょう。ただし、男性が飲み物を後で飲もうと考えている可能性もあるので、飲み物を開ける前に「今から飲む？」とひと声かけておくと安心です。
【４】給料日前のデートでは「今日はワリカンにする？」と提案する。
月末など給料日前で手元にあまりお金がない時期に、ワリカンを提案してくれて助かったという男性もいます。お金がないときは、デートで女性を楽しませることができないかもしれないと考える男性もいるので、お財布事情まで考えてくれることに感謝してもらえるかもしれません。ただし、一度、ワリカンしてしまうとそれが普通になってしまう可能性もあります。それがどうしても嫌な人は、ワリカンの提案はしない方がいいかもしれません。
【５】お酒を飲んでいるとき、空いているグラスを見て「まだ飲む？」と声をかける。
男性と二人でお酒を飲んでいる時、グラスの空き具合をチェックして、追加注文するかどうかを尋ねるパターンです。お酒を切らさないように気を使ってくれることに男性は感謝することでしょう。ただし、お酒にそんなに強くないのに「飲む？」と聞かれるとつい注文してしまうという男性もいるかもしれません。飲み過ぎて酔っぱらってしまわないように、配慮してあげるといいでしょう。
【６】水がセルフサービスのお店だったとき、率先して水を汲んでくる。
男性よりも先に２人分の水を汲みに行き、気が利くことをアピールするパターンです。のどが渇いていた男性は、その心遣いに感謝することでしょう。ただし、何も言わずに席を立って水を汲みに行くと、ちょっとせわしないイメージを持たれてしまうかもしれません。「お水汲んでくるね」とひと声かけてから行くようにしましょう。
【７】男性がくしゃみをしたとき、ティッシュを貸す。
男性がくしゃみをしたとき、すかさずティッシュを差し出すパターンです。ティッシュを差し出された男性は、女の子らしい気遣いに喜ぶことでしょう。ただし、街で配られている広告入りのティッシュをそのまま渡すと、女の子らしさが軽減されてしまう恐れがあるので、専用のティッシュケースを持参しておくとよりいいでしょう。
【８】男性の疲れた表情に気付き、「お茶しよう」と提案する。
男性の疲れた表情に気付いて「お茶をしよう」と提案するパターンです。これにより、人の表情や気持ちを汲み取った行動をできる女性だとアピールできるでしょう。ただし、男性の表情や気持ちをあまりにも気にし過ぎると、「そんなに気を使わなくてもいいのに・・・」と思われてしまう恐れもあります。デート中に何回も男性の表情をうかがうのはやめておきましょう。
【９】彼の手が水にぬれたままだったとき、ハンカチを貸す。
トイレに行ったあとなど、手が濡れたままのときに、女の子にすっとハンカチを差し出され「気が利く子だなー」と感じたという意見もありました。ハンカチを常に持ち歩いている男性は意外と少ないので、気が利くだけでなく、女の子らしさをアピールすることもできるでしょう。ただし、差し出されたハンカチがしわくちゃだと、逆にガサツなイメージを持たれてしまうかもしれません。しっかりとアイロンしたものを持ち歩くようにしましょう。
今回ご紹介した中に、使えそうな項目はありましたか？ また、他にはどんな行動をすると男性に「気が利く子だなー」と思われるのでしょうか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】サラダなどが出てきたとき、食べ物をとりわける。
食事をしているときに、ささっと食べ物をとりわけると好印象のようです。サラダなど大皿に入っている料理を頼んだときは、男性の分を小皿にいれてあげるようにすると気が利く女の子だとアピールできるかもしれません。ただし、モタモタしていると男性が料理に手を付けてしまうかもしれないので、小皿を用意しておくなどスムーズにとりわける準備をしておくといいでしょう。
デート後別れてからすぐに、ありがとうメールをもらって嬉しかったという男性もいます。デートが終わった後、「今日は楽しんでくれたかなー」と心配している男性もいるので、「今日はありがとう」のメールにホッと胸をなでおろすことでしょう。ただし、毎回「今日はありがとう」という内容だけだと、「本当に楽しかったのかな…」と男性を不安にさせる恐れがあるので、デート中に嬉しく感じたことなどもメールに盛り込むといいでしょう。
【３】運転中の男性に飲み物を渡すときは、事前に開けておく。
車を運転しているときに、飲み物の口を開けて渡されて「気が利くなー」と感じたという男性もいます。運転中はプルタブやキャップを開けることができないので、男性はその気遣いを嬉しく感じてくれるでしょう。ただし、男性が飲み物を後で飲もうと考えている可能性もあるので、飲み物を開ける前に「今から飲む？」とひと声かけておくと安心です。
【４】給料日前のデートでは「今日はワリカンにする？」と提案する。
月末など給料日前で手元にあまりお金がない時期に、ワリカンを提案してくれて助かったという男性もいます。お金がないときは、デートで女性を楽しませることができないかもしれないと考える男性もいるので、お財布事情まで考えてくれることに感謝してもらえるかもしれません。ただし、一度、ワリカンしてしまうとそれが普通になってしまう可能性もあります。それがどうしても嫌な人は、ワリカンの提案はしない方がいいかもしれません。
【５】お酒を飲んでいるとき、空いているグラスを見て「まだ飲む？」と声をかける。
男性と二人でお酒を飲んでいる時、グラスの空き具合をチェックして、追加注文するかどうかを尋ねるパターンです。お酒を切らさないように気を使ってくれることに男性は感謝することでしょう。ただし、お酒にそんなに強くないのに「飲む？」と聞かれるとつい注文してしまうという男性もいるかもしれません。飲み過ぎて酔っぱらってしまわないように、配慮してあげるといいでしょう。
【６】水がセルフサービスのお店だったとき、率先して水を汲んでくる。
男性よりも先に２人分の水を汲みに行き、気が利くことをアピールするパターンです。のどが渇いていた男性は、その心遣いに感謝することでしょう。ただし、何も言わずに席を立って水を汲みに行くと、ちょっとせわしないイメージを持たれてしまうかもしれません。「お水汲んでくるね」とひと声かけてから行くようにしましょう。
【７】男性がくしゃみをしたとき、ティッシュを貸す。
男性がくしゃみをしたとき、すかさずティッシュを差し出すパターンです。ティッシュを差し出された男性は、女の子らしい気遣いに喜ぶことでしょう。ただし、街で配られている広告入りのティッシュをそのまま渡すと、女の子らしさが軽減されてしまう恐れがあるので、専用のティッシュケースを持参しておくとよりいいでしょう。
【８】男性の疲れた表情に気付き、「お茶しよう」と提案する。
男性の疲れた表情に気付いて「お茶をしよう」と提案するパターンです。これにより、人の表情や気持ちを汲み取った行動をできる女性だとアピールできるでしょう。ただし、男性の表情や気持ちをあまりにも気にし過ぎると、「そんなに気を使わなくてもいいのに・・・」と思われてしまう恐れもあります。デート中に何回も男性の表情をうかがうのはやめておきましょう。
【９】彼の手が水にぬれたままだったとき、ハンカチを貸す。
トイレに行ったあとなど、手が濡れたままのときに、女の子にすっとハンカチを差し出され「気が利く子だなー」と感じたという意見もありました。ハンカチを常に持ち歩いている男性は意外と少ないので、気が利くだけでなく、女の子らしさをアピールすることもできるでしょう。ただし、差し出されたハンカチがしわくちゃだと、逆にガサツなイメージを持たれてしまうかもしれません。しっかりとアイロンしたものを持ち歩くようにしましょう。
今回ご紹介した中に、使えそうな項目はありましたか？ また、他にはどんな行動をすると男性に「気が利く子だなー」と思われるのでしょうか？ みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）