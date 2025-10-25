¥È¥ß¥«¿·¼Ö 10·î¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¡Ö¥íー¥¿¥¹ ¥¨¥¹¥×¥ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥é¥¤¥È¥Ç¥åー¥Æ¥£SUV¡¢¥¹ー¥Ñー¥«ー¤Î¿÷·Á¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¥È¥ß¥«¤Ë¡ª
¡¡Ëè·îÂè3ÅÚÍËÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯10·î¤Î¿·¼Ö¤«¤é¥È¥ß¥«¡ÖNo.17 ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö45 ¥íー¥¿¥¹ ¥¨¥¹¥×¥ê¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸±ü¡¦±¦¡§No.17 ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡¿º¸Á°¡§45 ¥íー¥¿¥¹ ¥¨¥¹¥×¥ê
¡¡10·î¤ÏÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¡ÖNo.17 ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250¡×¡ÖNo.117 ¥¹¥º¥ ¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥ê¥¤¡×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー250¤Ï¹â¤¤ÂÑµ×À¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤òÁöÇË¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ò»ý¤ÄSUV¥¿¥¤¥×¤Ç¡È¥é¥ó¥¯¥ë250¡Ê¥Ëー¥´ー¥Þ¥ë¡Ë¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦GX¤Î»ÐËå¼Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥ê¥¤¤Ï2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î11ÂåÌÜ¥¥ã¥ê¥¤¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥éー¥¸¥¥ã¥Ö»ÅÍÍ¤ÎÇÉÀ¸¼Ö¼ï¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¤¤ÎÎò»Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÄ¹¤¯¡¢1961Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Ç»Å»öÍÑ¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀÇ½¤Î¹â¤µ¤«¤é¥Þ¥Ä¥À¡¢Æü»º¡¢»°É©¤Ë¤âOEM¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äÆîÊÆ¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Ç¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯10·î¤ÎÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤Î¿·¼Ö¡Û
No.17 ¥È¥è¥¿ ¥é¥ó¥É¥¯¥ëー¥¶ー 250
No.117 ¥¹¥º¥ ¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥ê¥¤
¡¡¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö45 ¥íー¥¿¥¹ ¥¨¥¹¥×¥ê¡×¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥íー¥¿¥¹¡¦¥«ー¥º¤¬À¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Ç¤¹¡£½éÂåS1¤¬1976Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡¢S2¡Ê1978Ç¯¡Ë¡¢S2.2¡Ê1980Ç¯¡Ë¡¢S3¡Ê1981Ç¯¡Ë¡¢HC·Ï¡Ê1987Ç¯¡Ë¡¢¥¿ー¥ÜSE¡Ê1990Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä300¡Ê1992Ç¯¡Ë¡¢S4¡Ê1993Ç¯¡Ë¡¢V8¡Ê1996Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê2004Ç¯¡Ë¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÎ®Îï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯10·î¤Î¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¿·¼Ö¡Û
45 ¥íー¥¿¥¹ ¥¨¥¹¥×¥ê
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¡È»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«ー¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤º¤Ã¤·¤ê´¶¤È¼Â¼ÖÆ±ÍÍ¤ÎÀÅÅÅ¾ÆÉÕÊý¼°¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¤â¶¯¸Ç¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¼ê¤ÎÃæ¤Ç³ÊÊÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ55Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨Îß·×10²¯Âæ¤òÆÍÇË¡ª¤ª¤è¤½1.8ÉÃ¤Ë1ÂæÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È¤è¤¯Áö¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥¢¤Î³«ÊÄÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¥È¥ß¥«¥¿¥¦¥ó¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥ß¥«´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
