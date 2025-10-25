◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は、大ブーイングを浴びる中打席に入り、空振り三振を喫した。

ブルージェイズの先発は２２歳新人右腕のトレイ・イエサベージ投手。９月１５日（同１６日）にメジャーデビューしたばかりで、レギュラーシーズン、ポストシーズンで各３試合しか登板がない新星だ。大谷は初対戦へ「投げ方を含めて独特ではある。それをどういう風に自分の中で見えるのかなと言うのが一番」と警戒し、イエサベージも大谷との対戦を「彼はスベシャルプレーヤーだ。彼は投打両方でダメージを与えることができる」と心待ちにしていた。

大谷は前日２３日（同２４日）の第１戦の１打席目へ「全部の打席が大事ですし、まずは先制点が大きな流れの一つにはなるのかなと思う。そういう意味では先頭バッターでおそらく行くと思うので、そこが一番。まずは出塁することが一番。その後のムーキー（ベッツ）につなぐということが、一番流れを作る上で大事かなと思う」と意気込んでいた。

大谷は地区シリーズのフィリーズ戦以降打撃の調子を落としていたが、１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦、本拠地・ブルワーズ戦で３本塁打と圧巻の活躍。前日２３日（同２４日）の全体練習ではフリー打撃を行い、推定飛距離１５０メートルの特大弾を５階席に運ぶなど、調子は上向いていた。

昨季もヤンキースを４勝１敗で破ってワールドチャンピオンをつかんだが、第２戦で左肩を脱臼した影響で第３戦以降は強行出場となった大谷。本来の力を出せなかったとあって球団初の２年連続ワールドシリーズ制覇へ「本当の意味ですべてを味わったわけではないので、そこも含めて今年また新たな経験。楽しみにしている」と意気込んでいた。