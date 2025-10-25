【トミカ 三菱 デリカミ二 トミカ55周年記念仕様】 10月25日 発売 価格:990円

2025年10月の特別なトミカの新車にはトミカ55周年記念仕様の「三菱 デリカミ二」が登場！トミカ55周年を記念して各自動車メーカーのデザイナーが特別なデザインを施した特別なトミカがラインナップに加わります。

【2025年10月発売の特別なトミカ】

三菱 デリカミ二（トミカ55周年記念仕様）

トミカ55周年記念仕様「三菱 デリカミ二」は2025年に55周年を迎えたトミカシリーズを記念して、自動車メーカー5社の普段は実車のデザインを担当しているデザイナーに「トミカ」のためだけの特別な55周年デザインを考えていただくという夢の企画です。10月は三菱自動車から「三菱 デリカミ二」が登場します！

タカラトミーが展開するトミカは“子供の手のひらに収まるサイズのミニカー”というコンセプトを掲げ1970年に誕生しました。ボディの素材にはダイキャストを使用し、手に取った時のずっしり感と実車同様の静電焼付方式による美しくも強固な塗装が施されたトミカは手の中で格別の存在感を放つ存在として55年目を迎え累計10億台を突破！およそ1.8秒に1台売れている計算です。

軽く押すだけでするするっとよく走る走行性能やクルマによってはサスペンションやドアの開閉等のアクションも持っています。手ごろな価格でもあることからファンも多く、物心つく前から触れている方も多いのではないでしょうか。

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があり、他にトミカタウンシリーズなどのトミカ関連商品からいくつか組み合わせて撮影しています。

(C) ＴＯＭＹ