義父の急逝直後に"最悪の質問"を放った妻…夫が「この結婚は終わりだ」と悟った【ママリ】

高畑キリコは、不妊治療中の末、念願の息子を授かります。無事に出産を終え、母子ともに退院。ただ、キリコは夫の育児休業が10日間しかないことに不満を抱いています。夫に「寝ないでやって」と、育児をすべて押しつけます。そんな中、義父の訃報が届き…。神谷もち(@mochidosukoi)さんが描く、女性の妊活から子育てまでの葛藤を描いた漫画作品『みんな私に配慮して』をダイジェスト版でごらんください。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

義父が亡くなったのに…妻の驚きの発言

出産を終え、退院したばかりのキリコ。息子の世話は、すべて夫に押しつけていました。産後は、心身に大きな負担がかかるのは事実ですよね。夫婦で協力し合える関係はすてきです。しかし、キリコは夫に対して感謝の言葉もありませんでした…。



そんな中、届いた義父の訃報…。キリコから夫を気遣う言葉は一切ありません。そればかりか、自分のことしか考えていない発言をし…。

義父の死に「タイミングが悪い」

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

キリコに対して、ずっと不満を抱えていた、夫。キリコは不妊治療中は、イライラして周囲に当たってばかりでした。それでも、夫は、「妊娠すれば変わってくれるかも」…と、希望を抱いていたのです。



ところが、いざ妊娠すると、夫に家事をすべて押しつけます。「出産すれば」…と、最後まで望みを捨てませんでしたが、今回の件で、はっきりと意思が固まりました。

夫婦別々の時間を過ごし…

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

やはり、夫の決心は固いようです。夫は、実家に帰っている間、自分の母親と話し、離婚を心に決めて帰宅しました。



自分の立場を主張し、配慮を求めてばかりいた、キリコ…。同じように、周囲に対しても配慮をすることをできれば良かったのですが、キリコは自分から与えることができませんでした。



相手のことを思いやること、感謝の気持ちを伝えることは、とても大切です。周囲の人を大切にできない人は、いつかは孤立してしまうものですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）