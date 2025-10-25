義父の急逝直後に″最悪の質問″を放った妻…夫が「この結婚は終わりだ」と悟った【ママリ】
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
義父が亡くなったのに…妻の驚きの発言
出産を終え、退院したばかりのキリコ。息子の世話は、すべて夫に押しつけていました。産後は、心身に大きな負担がかかるのは事実ですよね。夫婦で協力し合える関係はすてきです。しかし、キリコは夫に対して感謝の言葉もありませんでした…。
そんな中、届いた義父の訃報…。キリコから夫を気遣う言葉は一切ありません。そればかりか、自分のことしか考えていない発言をし…。
義父の死に「タイミングが悪い」
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
キリコに対して、ずっと不満を抱えていた、夫。キリコは不妊治療中は、イライラして周囲に当たってばかりでした。それでも、夫は、「妊娠すれば変わってくれるかも」…と、希望を抱いていたのです。
ところが、いざ妊娠すると、夫に家事をすべて押しつけます。「出産すれば」…と、最後まで望みを捨てませんでしたが、今回の件で、はっきりと意思が固まりました。
夫婦別々の時間を過ごし…
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
やはり、夫の決心は固いようです。夫は、実家に帰っている間、自分の母親と話し、離婚を心に決めて帰宅しました。
自分の立場を主張し、配慮を求めてばかりいた、キリコ…。同じように、周囲に対しても配慮をすることをできれば良かったのですが、キリコは自分から与えることができませんでした。
相手のことを思いやること、感謝の気持ちを伝えることは、とても大切です。周囲の人を大切にできない人は、いつかは孤立してしまうものですね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）