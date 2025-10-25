上達しないのはフルショットのせいかも？サクッとできる地味練ドリルを試してみて

ゴルフの練習といえばフルスイングばかり！でも、その練習、本当に上達につながっていますか？

スイングにエラーが出ているのに、それがわからず練習するのはハッキリいって非効率！効率を上げるためには「地味だけど確実にうまくなる」”地味練”ドリルが最適。時間や体力の消費を抑えられるのでオススメです！

フルショットではエラーがわかりにくい

即効ドリルで即上達デス！

練習では自分のスイングのエラーを見つけるためにも、積極的に「ドリル」に取り組んでください。練習場にいくと、大半のアマチュアがフルショットの練習をしていますが、これではミスショットが出たときに、自分が「なぜミスをしたのか」に気づきにくい。そしてそのミスを直そうとしてひたすら球を打つ。それでバテてしまうと、さらにスイングが崩れるので本末転倒です。

ドリルは「できていること」と「できていないこと」を見つける“リトマス試験紙”のような役割があります。夏場の熱いときこそ、サクッとエラーをみつけて改善、スピード重視でパパっとうまくなりましょう！

地味なドリルが”派手に”上達する近道

地味なドリルはフルショットのような”充実感″はないが、続ければ確実に「上達している！」という実感を得られる。

【片手打ち（右手１本）ドリル】

インサイド・アウト軌道がボールをつかまえる必須条件

ボールをつかまえるにはターゲットに対してインサイド・アウトにクラブを振ることが必須です。アマチュアはボールを“打ちに”いく意識が強すぎて、右肩がボール方向に突っ込み、結果としてクラブがアウトから下りてきてしまうケースがとても多い。

右手での片手打ちドリルではこれを改善するため、バックスイングで右に向けた胸をダウンスイングでもそのままキープしてクラブを振ってください。まずはイメージを固めるため、右に胸を向けた状態のままグルグルとクラブを回し続ける素振りもオススメです。

【NGパターン（右手打ち）】肩が突っ込む

右肩がボールに向かって突っ込むと、クラブをインサイドから下ろすスペースがなくなりカット打ちになる。フェースも開きやすく、球がつかまらない。

【GOODパターン】胸を右に向けたまま振り下ろす

ボールは右足ツマ先の前に置く。この位置にすることによって、さらにインサイド・アウト軌道でインパクトしやすくなる。

両肩を結んだラインの向きがスイング軌道とほぼイコール。胸を右に向けることでスイング軌道がイン サイド・アウトに”しか”ならない。

【片手打ち（左手１本）ドリル】

左手首のヒンジが打ち出しを安定させる

このドリルで意識してほしいのは「手首の動き」。左手首は、手のひら側に折る動き（ヒンジ）しか使いません。手の甲側に折ったり、親指や小指の向きに動かすコッキングは不要です。

バックスイングでヒンジさせたら、あとはそれをキープしたまま振るだけ。そうすることでつねに同じインパクトロフトでボールにコンタクトでき、打ち出しが安定します。手首がほどけてしまう、いわゆる「キャスト」で悩んでいる人にもこの左手での片手打ちドリルはとても有効ですよ。

【NGパターン】手の甲側に手首が折れる

手の甲側に手首が折れるとフェースが開く動きにつながるので、ダウンスイング以降スクエアに戻す必要がある。結果、インパクトが安定しにくい。

手首をリリースする動きを入れるダウンスイングはタイミング次第で不安定。ダフり、トップの両方のミスが出る。

【GOODパターン】手のひら側に折った手首を終始キープ

バックスイングで作ったヒンジをインパクトまでキープする。打点・インパクトロフトともに安定するのでボール初速や打ち出し角も安定する。

手のひら方向へのヒンジは、いい意味で手首を「不自由」にする。トップもつねに同じ位置に収められる。

【クロスハンド打ちドリル】

スイングアークの最大化＝遠心力の最大化

”大きなスイング″で飛距離アップ！

クロスハンド打ちの最大の利点は、右手が不自由になることです。右手のアクションが強すぎる人はバックスイングでコッキング、インパクトからフォローにかけてはクラブを跳ね上げるような過度なリリースを行ないがちで、スイングのアークが小さくなってしまう。

スイングの“径”を大きく、遠心力を最大限に活用することが飛距離アップのポイント。以前も説明したように、バックスイングの時点で左手首にヒンジを作ったら、そのままフォローまで振り切るイメージです。

【NGパターン】右手の動きすぎでスイングが小さくなる

手からスイングを始動する人に多いパターン。胸が回らず、右手主体で振ってしまうとスイングアークが小さくなり、飛距離も打球の高さも出しづらくなる。

【GOODパターン】フォローで右腕とクラブが一直線

バックスイングで作ったヒンジをキープするイメージでも、実際は遠心力で少し手首がリリースされ、右腕とクラブがフォローで一直線になる。これが「遠心力MAX」の状態だ。

【スプリットハンド打ちドリル】

ダフり・ヒッカケは右手が強い証拠

ハンドファーストなインパクトをマスターしましょう

このドリルも右手を使わないようにするためのドリルですが「クロスハンドドリル」とは逆の発想。右手をあえて“使いやすい”状態にして、エラーを出しやすくします。ダフりやヒッカケなどは、右手のアクションが強いと発生しやすい。この状態でも手首のヒンジをキープし続けて、ボールをクリーンコンタクト、軽いドローボールが出るように練習してください。

【NGパターン】手前を大きくダフるヒッカケが出る

右手のアクションが強いエラーの代表格が、ダフりとヒッカケ。左手（支点）から右手（力点）が離れているぶん、テコの原理で右手が効きやすい。

【GOODパターン】ヒンジキープでハンドファーストインパクト

ヒンジをキープしたままハンドファーストでインパクト。腕を使わず下半身を動かすことで、自然と腕に対してクラブが遅れて動いてくる。※下半身の詳しい使い方は次に解説！

【おヘソくっつけ打ちドリル】

上半身の動きだけではボールに力が伝わらない

おヘソにグリップエンドをつけてスイングすると、つねに体の正面にクラブを収める感覚を身につけられます。腕でクラブをコントロールできないので、上半身の動きだけではボールに力が伝わらない下半身、とくに足の動きを積極的に使ってスイングすることを覚えましょう。

上半身を使って打とうとするとシャフトがうまくしならず、ボールにパワーが伝わりません。クレイジー流では足の踏み込みを活用しながらスイングをしていきます。

【NGパターン】上半身が飛球線方向にスライドする

腕でボールを打つ意識が強いと上半身を一生懸命回転させようとするが、これは逆効果。ボールに力が伝わらず、弱々しいスライスボールになってしまう。

【GOODパターン】足の踏み込みでクラブを動かす

「インパクトからフィニッシュにかけて、右の足裏を後方にしっかり向けていくぐらいのイメージがちょうどいいです！」（クレイジー）

バックスイングでしゃがみ、ダウンスイングでは地面を踏み込んでいく。地面反力を活用することで「回転」を意識しなくても力強くスイングできる。

【カベ素振りドリル】

家でできるお手軽ドリル

自宅でも手軽に上達できますよ！

カベ素振りは練習場に行けない、もしくは行きたくないときに家でもできるお手軽ドリルです。カベに「頭をつける」と「お尻をつける」の２パターンあり、シャドースイング中に接地部分をカベから離さないように意識することで、前傾角のキープを習得できます。クラブを持てるスペースがあれば、カベに当たらないように素振りしてもＯＫです。

【NGパターン】接地部分がカベから離れる

頭はバックスイング時に、お尻はダウンスイング時にカベから離れやすい。苦手なほうのパターンはカベに押しつけるぐらいのイメージが◎。

【GOODパターン】つねに頭（お尻）がカベと押し合う

お尻をつけるパターンは、バックスイングで右のお尻、ダウンスイングで左のお尻がつくようにすると、正しい足の踏み替えが覚えられる（写真左）

カベと接地部分がつねに押し合う関係にあるのが理想。バックスイング時は沈み込みの動作が入るので、頭が下にスライドするのはOKだ。

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう！

レッスン＝クレイジーハル

●1979年生まれ、埼玉県出身。「竹とんぼ理論」を提唱し、YouTubeチャンネル「アイ アム クレイジーwith anti」でそのメソッドを配信。シンプルでわかりやすいレッスンに定評がある人気コーチ。

構成＝石川大祐

写真＝竹田誉之

協力＝エースゴルフクラブ千葉