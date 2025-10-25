＜速報＞女子の2億円大会は決勝Rに突入！ 渋野日向子はダボ発進
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、予選ラウンドを通過した51人による決勝ラウンドに突入した。午前8時には第1組がスタート。ここから2日間の決勝が行われる。
【写真】なんか魔法を使ってるようなファンタジーな一枚
午前8時20分には10番ティから、日本ツアー3連戦目となる渋野日向子がスタートした。前日は前半3バーディで一時は6位まで順位を上げながら、後半に3ボギーと失速。トータル1アンダー・29位タイでの予選通過となった。3日目は横峯さくら、安田彩乃とラウンドするが、そのスタートホールはダブルボギーと苦しい滑り出し。トータル1オーバーからの浮上を目指す。2日目を終え首位に立っているのは、今季3勝で、現在メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉。トータル12アンダーまで伸ばし、後続に4打差をつけている。トータル8アンダーで2位につける岩井明愛、ルーキー中村心とともに、女王候補は最終組のひとりとして午前9時30分にコースに飛び出していく。
