東京都が進める「空飛ぶクルマ実装プロジェクト」の実施事業者に、日本航空など９社と野村不動産など７社の２陣営が採択された。

都内の臨海部や多摩川上空での飛行を念頭に、来年度中に実証飛行を行い、２０２７年度に一部商用運航の開始を目指す。

空飛ぶクルマは、ヘリコプターのように垂直に離着陸でき、空中でプロペラの向きを変えて飛行機と同じく水平飛行もできる。ヘリに比べて静かで長い滑走路も不要なため、都市部での運航にも適する。

都は２陣営による事業について、５年間にわたる同プロジェクトの第１期（２５〜２７年度）に位置づけ、暫定離着陸場の整備や国・自治体との調整を支援する。

今年度中に最大８０００万円を補助して飛行経路の詳細を含む実証計画をまとめ、２６年度前半から実機による実証飛行を重ねた上で、２７年度には年に数か月の一部商用運航の開始を想定する。第２期（２８〜２９年度）も経て３０年度に都内市街地での完全な商用化を目指す。

日航のグループには住友商事、大成建設、京王電鉄など９社が参画し、米アーチャー・アビエーション機の使用を予定する。野村不動産のグループはＡＮＡホールディングス（ＨＤ）、ＪＲ東日本、西武ＨＤなど７社で、愛知県豊田市を拠点とするスカイドライブの機材と米ジョビー・アビエーション機を使う。

航空関係者によると、都のプロジェクト第１期は台場、青海など臨海部での遊覧飛行や２地点間飛行に加え、多摩川上空から羽田空港へのアクセス（到達手段）を事業として想定する。実現には、国内外で開発されている使用機材が、量産に必要な型式証明を国から取得することが前提になる。