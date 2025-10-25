宮崎あおい、夜景バックの仲良し“夫婦”ショットに反響「可愛すぎる」「微笑ましいショット」「写真で見てもカカア天下」
大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜 後9：00）の公式SNSが22日、更新され、作中で“仮初めの夫婦”を演じる大泉と宮崎あおい（崎＝たつさき）のオフショットが公開された。
【写真】「写真で見てもカカア天下」大泉洋と仲むつまじい“夫婦”ショットの宮崎あおい
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（?）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
21日の第1話では、ネットカフェを泊まり歩いていたどん底サラリーマン・文太が「ノナマーレ」という会社に再就職。最終面接で口にしたカプセルにより、突然“ちょっとだけ”エスパーになった彼が、社長の兆（岡田将生）から与えられたミッションは「世界を救うこと」。混乱したまま社宅に向かった文太は、なぜか自分を“本当の夫”だと信じ込んでいる四季（宮崎）と“仮初めの夫婦”として暮らしていくことになるが、思いがけず知ることとなった四季の想いに戸惑い…といった内容が放送された。
投稿では、「夜景をバックに撮影した3枚をお届け 四季ちゃんに見つめられて照れ気味…？なぶんちゃん 大泉さん3枚目のこの表情の真相は…？」とのコメントとともに、幸せそうな表情も見せる宮崎と大泉の2ショット写真が複数枚アップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「微笑ましいショット」「写真で見てもカカア天下だ 良いご夫婦」「宮崎あおいの可愛さってチート過ぎん？」「可愛い〜ご夫婦」「四季ちゃん可愛すぎる〜」「あおいちゃん、歳とるの忘れてるよ！」「四季さん、うちに来ませんか？笑」「非常に面白い設定で今後が楽しみです」「こんなにかわいい奥さんを愛してはいけない、なんて無理すぎる」などの反響が寄せられている。
