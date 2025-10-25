「凄くお上手」音無美紀子、“栗の渋皮煮作りの合間”に描いたデッサンを公開「温かみがありますね」「素晴らしい」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が24日、自身のインスタグラムを更新。栗の渋皮煮作りの合間の「#デッサン練習」での作品を披露した。
【写真】「凄くお上手」音無美紀子が公開したデッサンの数々
「休みの一日は、栗の渋皮煮作り」とつづり、手間ひまかけた様子を写真と動画で公開。「30個ぐらいあったかな。灰汁抜きに茹でては湯こぼし、丁寧に洗って、また茹でて、、、を繰り返すこと三回。渋皮の筋とかふわふわの皮とか取り除く作業が、ちょっと大変」と、丁寧な工程を振り返った。
さらに、煮ている合間に描いたというデッサンも披露。柿や植物を繊細なタッチで描くも、「立体感を出すのは難しいな。まだまだですわ」と自らの作品を批評した。
この投稿には「凄くお上手」「素晴らしいです」「温かみがありますね」「美紀子さんなんでもできて素敵です」「ステキな休日ですね」などの声が寄せられている。
