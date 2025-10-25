プロ野球セ・リーグを制した阪神タイガースは、２５日から始まる日本シリーズでパ・リーグ覇者のソフトバンクと対戦する。阪神の本拠地・甲子園球場がある兵庫県西宮市で生まれ育ったＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌（２６）がデイリースポーツの単独インタビューに応じ、２年ぶりの日本一奪回を目指す猛虎軍団に“一番かわいい”エールを送った。

◇ ◇

父が兵庫県の強豪校で野球部にいて、阪神ファンだったというのもあって、私も小さいころから自然と阪神ファンになりました。家は甲子園から車で１５分ぐらいでしたし、まだ何も分からない時に連れて行ってもらってて、抱っこされてる写真も残ってます。すごく身近で、一緒に育った感覚ですね。

小さい時は、記憶にはあまりないんですけど、タラスコ選手の名前をよく呼んでたみたいです（笑）。あと、藤川監督が現役のころ、私がレギュラー出演していた「天才てれびくん」（ＮＨＫ・Ｅテレ）の中で、虎の赤ちゃんの写真を撮ってその写真を藤川さんに届けるっていう謎の企画があって、ご本人にお会いできたことも覚えてます。

阪神に関してすごく印象深いのは、久しぶりにリーグ優勝した２００３年のことですね。みんなめちゃくちゃ喜んだんですが、特に父が…。父が人前で泣いたのを見たことがなかったんですけど、人生で唯一、泣いているのを見たのが、阪神が優勝した瞬間だったんです。試合のチケットは取れなくて、車を運転しながらちょうど甲子園の隣を通った時に優勝が決まって。そしたら父が泣いてたんですよね。母も初めて見たみたいで、ビックリしてました。幼いながらに、すごいことが起こったんだと感じましたね。

私はアイドルをしていて、ファンの方々の熱量はすごいなといつも思ってるんですけど、阪神ファンの方々も熱量がすごい！私が小さい頃は世間的にあまり“推し活”っていうカテゴリーはあまりなかったと思うんですが、阪神ファンはその先駆けだったんじゃないかと思いますね。ちなみに私は、今は広島の監督をしている新井貴浩選手のファンでした。母も新井選手が好きだったかな…。

ファンの方とも接する機会が多いんですが、皆さん私が阪神ファンであることをご存じで、「今日の試合はこうだった」とか報告してくださることがよくあります、普段の活動は東京が拠点で、私はグループでオレンジ担当なので、巨人さんのフィールドみたいなところもあるんですけど（笑）。阪神の情報は、生活の活力にもなるんですよ。

選手の方で言うと、湯浅投手が私たちの曲を登場曲に使ってくださっていて、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲのことを好きでいてくださってるっていうのをうかがって、すごくうれしいですね。選手の方って、私たちからしたら一方的に知っている存在なので、私たちの楽曲がもし選手の皆さんの活力になっているのなら、こんなうれしいことはないです。

湯浅投手は侍ＪＡＰＡＮで世界一にもなって、そこから難病に苦しまれて、それを乗り越えて今またチームの優勝に貢献されたという、私では想像し得ないようなものをたくさん背負ってマウンドに立たれてると思います。その姿を見て、すごくたくさんのファンが感動して、日々の活力になってると思うので、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの楽曲が湯浅投手の“癒やし”のような存在になれたらいいなと思っています。体調と心のケアをしながら、日本シリーズも頑張ってほしいですね。

日本シリーズの相手は、ソフトバンクですね。私たちはシーズン中にエスコンフィールドでイベントをさせていただいたり、新庄監督が阪神出身だったりということで、日本ハムとのシリーズを見たかったところもあるんですが…。やはりパ・リーグを制したソフトバンクと、１位同士で正真正銘の日本一を決めるっていうのは、すごく楽しみです。今までの日本シリーズではソフトバンクに負け続けて来たので、今年こそ歴史を変えてほしいって思ってます。

私は本当に地元が大好きで、やっぱり阪神が優勝すると、関西は必ず盛り上がるんですよね。その姿を見てみんなが明るくなるから、すごくうれしいんです。おととし優勝して、まさか２年後にまたこの喜びが来るとは思っていなかったので、それだけでも幸せなんですけど、今年は記録ずくめの強さだったわけですし、ぜひ一気に日本一まで駆け上がってほしいです。頑張れタイガース！

◇鎮西寿々歌（ちんぜい・すずか）１９９８年１１月２４日生まれ、兵庫県西宮市出身。幼少時から芸能界で活躍し、２００９年３月からＮＨＫ教育（現Ｅテレ）の「天才てれびくんＭＡＸ／大！天才てれびくん」に「てれび戦士」としてレギュラー出演。２２年２月にＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲに加入。同年４月発売のシングル「わたしの一番かわいいところ」がＴｉｋＴｏｋ再生回数２８億回超のヒットを記録。今年７月発売の「ＶｉＶｉ」９月号から同誌専属モデルに就任。名前の由来は競走馬「サイレンススズカ」から。