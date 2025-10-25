“恥じらいバニーガール”ときちゃん、伝説の動画から3年記念日に“新作”公開 衝撃の引退宣言「“来年”で終いです」
グラビアインフルエンサーとして活躍する人気TikToker・ときちゃんが23日、自身のXを更新。“伝説の動画”公開から3年を経て、“新作”を公開した。
【写真】かわいい…伝説の動画から3年記念日に“新作”公開した“恥じらいバニーガール”ときちゃん
ときちゃんは「今日は恥じらいバニーバズり記念日や〜」と書き出し、「あの伝説(?)の動画から早3年もはやデジタルタトゥーの代表格となりました笑」と、自身がバニーガール姿で恥ずかしがりながら踊る動画について振り返った。
コメントともにバニーガール姿で踊る“新作”動画も公開し、「感謝の気持ちを込めて毎年動画を投稿させて頂いておりますが年々恥ずかしさが増すばかり…」とコメントを添えた。
そして「次撮る頃には30歳なので"来年"で終いです！」と衝撃の引退宣言もしつつ「もう少しだけ付き合ってくれよな」と呼びかけた。
ときちゃんは、1995年、神奈川県生まれ。23年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）のヒットを受け、2nd写真集が扶桑社より発売。
【写真】かわいい…伝説の動画から3年記念日に“新作”公開した“恥じらいバニーガール”ときちゃん
ときちゃんは「今日は恥じらいバニーバズり記念日や〜」と書き出し、「あの伝説(?)の動画から早3年もはやデジタルタトゥーの代表格となりました笑」と、自身がバニーガール姿で恥ずかしがりながら踊る動画について振り返った。
そして「次撮る頃には30歳なので"来年"で終いです！」と衝撃の引退宣言もしつつ「もう少しだけ付き合ってくれよな」と呼びかけた。
ときちゃんは、1995年、神奈川県生まれ。23年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）のヒットを受け、2nd写真集が扶桑社より発売。