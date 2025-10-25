元TBSアナウンサー国山ハセン（34）が24夜、X（旧ツイッター）を更新。ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）の番組収録で、ダウンタウン松本人志（62）と初共演した感想などをつづった。

DOWNTOWN＋は11月1日開始予定で、視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。11月1日午後9時からは松本の生配信開催を発表している。今月24日に更新された公式YouTubeチャンネルではオリジナル番組「大喜利GRAND PRIX」の予告編などがアップされ、ダウンタウン松本人志（62）が「プライベートな問題がまだ解けてない」と語る場面が流れるなど、話題を集めている。

国山は、DOWNTOWN＋の公式Xアカウントで「11／1(土)配信開始予定のオリジナル番組『大喜利GRAND PRIX』に、国山ハセンさんが出演します」と紹介されたポストを引用しつつ「半端なく緊張しました。まさか自分が松本人志さんの横で進行する日がくるなんて。緊張感と共に、最高に楽しい、笑いっぱなしの時間でした。松本さんは勿論最高の制作チームの皆さんと仕事が出来て幸せでした」と書き出した。

そして「松本さんは本当にお笑いを心から愛してる方です。沢山の面白いコンテンツばかりの『DOWNTOWN +』は疲れた時、笑いたい時、皆さんを元気にしてくれるはずです。いよいよ11月1日から新しいプラットフォームが始動します。新しいメディア、新しい挑戦にワクワクしています。私も微力ながら『大喜利GRAND PRIX』というコンテンツを盛り上げる事に貢献出来ればこの上なく嬉しいです。さぁ、『DOWNTOWN+』に入って皆んなで笑いましょう！！！！」と呼びかけた。

また、国山はDOWNTOWN＋の公式Xに添付されたショート動画の中でも、同番組でMCを務めたことについて聞かれ「本当に私でいいのかな、っていう。大変光栄なことですね」と答えた。また、松本とは初共演か質問されると「初めてですね。“松本さんだ！”っていう…ずっとそんな気持ちでしたね。“松本さんワールド”にこんなに近くでふれさせてもらえて幸せ者ですね」と話していた。