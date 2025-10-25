¡Ö¥¬¥Á¤Î¥ª¥¿¥¯¡×°µÅÝÅª¥ªー¥é¡ª½éÆþ³Õ¡¦¾®ÌîÅÄ»á¤ÏÊÆ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Ç½é¤Î¹ñÌ³Âç¿Ã¡©¡Ä¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÇË²õ¤Ç¡ÖÆüËÜ·ÐºÑÉü³è¤À¡ª¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎÁÈ³Õ¿Í»ö¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö°ÛÎã¤ÎÈ´Å§¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬»²µÄ±¡ÅöÁª£²²ó¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤À¡£ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£À¸¤Þ¤ì¤Î¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¸½¹ÔÀ©ÅÙ¾å¡¢ÊÆ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ñÌ³Âç¿Ã¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤¬ÌÜ»Ø¤·¤³¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¡Ö¸µËÜ¿¦¤ÎÊý¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¬¥Á¥ª¥¿¥¯
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤¬´±Å¡¤ÎÀÖå°Ýß¤òÆ§¤ó¤À¡£¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡¢¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£»²µÄ±¡ÅöÁª2²ó¡¢42ºÐ¤Ç¤Î½éÆþ³Õ¤Ï°ÛÎã¤ÎÈ´Å§¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£²¬»³¸©Áªµó¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µðÂç¤Ê»Ù»ýÊìÂÎ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤º¤Ë°µ¾¡¤·¤¿»Ñ¤«¤é¡Ö²¬»³¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆÍÇËÎÏ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢µìÍè¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ÌÌÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥·¥«¥´¤ÇÀ¸¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²¬»³¤Ç°é¤Ã¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÇØ·Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è¤ä¥²ー¥à¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óCD¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¼¤¯ÄÌ¤¸¡¢¡Ö¸µËÜ¿¦¤ÎÊý¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥Ø¥¿¥ê¥¢¡Ù¤Î´ØÏ¢CD¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢±ÊÅÄÄ®¤Î½»¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ì°Û¿§¤Î·ÐÎò¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢CD¡¦¥²ー¥àÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¹Êó¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Ì±´Ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ¯ºöÏÀµÄ¤Ë¡¢¸½¾ì´¶³Ð¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤Ï¡¢ÌÀ²÷¤Ç»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¤â¤Î¤À¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ø¤Î¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹ñÌ±¤¬Êú¤¯ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°ìÉô¤«¤éÇÓ³°¼çµÁÅª¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë´í¸±¤ò¤Ï¤é¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¡£SNS¤ò¶î»È¤·¡¢Í¸¢¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Õ²ñ¡×¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£¤½¤Îµ¤³µ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤ÊÇ®ÎÌ¤ò¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼é¤ÎÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ñ²È¤Îºß¤êÊý¤ò¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢Íê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¹ñÌ±¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤¬¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ëµ¿Ìä
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤¿Á¥½Ð¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ËÁ°ÅÓ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤ÎÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÍ¦ÁÔ¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Êð§Ï©¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Î°ÒÀª¤ÎÎÉ¤µ¤ä¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¯ºö¤ÎÀ®¸ù¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Ç®°Õ¤ÈÍýÁÛ¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤¬¿ä¿Ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¤Î¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë¡¢¹ñ¤¬µð³Û¤ÎÊä½õ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¹ñÆâÀ¸»º¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦»º¶ÈÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¹¤³¤¨¤ÏÎÉ¤¤¡£¹ñÆâ¤Ë¹©¾ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢³°¹ñ¤ËÍê¤é¤º¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÍê¤â¤·¤¤ËÉÊÉ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÀ¯ºö¤¬Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢ÁÔÂç¤ÊÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬ÆÃÄê¤Î»º¶È¤ò¡Ö¾¡¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ó½Ð¤·¡¢¸øÅª»ñ¶â¤òÅêÆþ¤¹¤ë¼êË¡¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤Ï´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¡ÖÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ëµð³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¡£¤À¤¬·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¡£¹ÅÄ¾Åª¤Ê¹ñÆâÏ¢¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¿Ê¬¶È¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ï¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢ÃüÍî¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
ÉÔÌÓ¤ÊÊä½õ¶â¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦
¡¡¤³¤Î¶ì¤¤¶µ·±¤Ï¡¢À¯ÉÜ´±Î½¤äÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÎÊ£»¨¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅê»ñÀè¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ê¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Æ°¤«¤·¤¬¤¿¤¤»ö¼Â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Î¼«Î§Åª¤ÊÄ´À°µ¡Ç½¤Ë°Ñ¤Í¤ëÊý¤¬¡¢ÍÚ¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤¬·«¤êÊÖ¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¿·ëÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤Î¼ºÇÔ¤ÎºÆ±é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCHIPSË¡¡¢EU¤Î²¤½£È¾Æ³ÂÎË¡¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È½¸ÀÑ²óÏ©»º¶ÈÅê»ñ´ð¶â¡£³Æ¹ñ¤¬¹ñ²È¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤ÆÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¡¢²á¾ê¤ÊÀ¸»ºÀßÈ÷¤ò·úÀß¤·¹ç¤¦¡¢ÉÔÌÓ¤ÊÊä½õ¶â¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¾õ¶·¤Ï¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¡£µð³Û¤ÎÊä½õ¶â¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Ô¾ì¸¶Íý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤´ë¶È¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Á¥¥ó¥ìー¥¹¤¬¹Ô¤Ãå¤¯Àè
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯À¯ÉÜ¤«¤éÊä½õ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¥í¥Óー³èÆ°¤ËËÛÁö¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥â¥é¥ë¥Ï¥¶ー¥É¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ·úÀß¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¡¢»ñºà²Á³Ê¤ä¿Í·ïÈñ¤¬¹âÆ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê»öÂÖ¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³»Ô¾ì¤ÎÁíËÜ»³¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¤é¡¢»º¶ÈÀ¯ºö¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ´±¼çÆ³¤Ç¼êÄË¤¤¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥¥ó¥ìー¥¹¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¶¡µë²á¾ê¤¬È¯À¸¤·¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤ÏË½Íî¡¢Åê¤¸¤é¤ì¤¿µð³Û¤ÎÅê»ñ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï²ó¼ýÉÔÇ½¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤¬¤³¤ÎÌµ±×¤Ê¶¥Áè¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¹ñÉÙ¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÌ¾ÌÜ¤È¤·¤¿µ¬À©¶¯²½¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤òÃâÂ©¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£ÆÃÄê¤Î¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤òÀ©¸Â¤·¡¢µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë·ÐºÑ¤Î¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿Ë½ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»º¶È¡¢ÆÃ¤ËÀ¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¼«Æ°¼Ö¤äÀºÌ©µ¡³£¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¡¢¶Ë¤á¤ÆåÌÌ©¤ÇÊ£»¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¾å¤Ë¤½¤ÎÈË±É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³èÎÏ¤Ï½ù¡¹¤Ëºï¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡¡°ìÂæ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¿ôËüÅÀ¤â¤ÎÉôÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤äµ»½Ñ¤ÎÌÌ¤«¤é³¤³°¤ÇÀ¸»º¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Ìµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉôÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÆÍÁ³Ää»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¹©¾ì¤Ï°ìÀÆ¤ËÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¹ñÆâ²óµ¢¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¦¤Û¤É´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±Åù¤ÎÉÊ¼Á¡¢¥³¥¹¥È¡¢¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂåÂØ¤Î¶¡µë¸µ¤ò¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ö¶È¤ÎÂ¸Â³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¼¤«¤¹¤Û¤É¤Î½Å°µ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²á¾ê¤Êµ¬À©¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼«Í³¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤Ë½Å¤¤ÂÛÈ¤ò¤Ï¤á¤ë¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Ï¼êÂ³¤¤ÎÈÑ»¨¤µ¤ò·ù¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ò·É±ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î³èÎÏ¤Ï½ù¡¹¤Ëºï¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡
ÂÐÃæ¹ñÀïÎ¬¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÏÀÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂÐÃæ¹ñÀïÎ¬¤Î¸½¼Â¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÏÀ¤òÐØ¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²æ¤¬¹ñ¤¬µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ¹³ºö¤Ï¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤³Ý¤±À¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¸ú²Ì¤ÈÉûºîÍÑ¤òÎäÅ°¤Ë·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¤Î»ý¤ÄÇ®°Õ¤ä¹ñÌ±¤Ø¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Îµ®½Å¤Ê»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥Ð¥é¥Þ¥À¯ºö¤ä¡¢¹ñ±×¤òÂ»¤Ê¤¦²á¾êµ¬À©¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹ñÌ±¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¹ñ±×¤Î¼é¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êä½õ¶â¤Ç¼é¤é¤ì¤¿²¹¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê»º¶È¹½Â¤¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î³èÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤Ê¤ë¡£Ç®°Õ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦Á¥¤òºÂ¾Ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢À¯ºö¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ç½éÆþ³Õ¤·¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ÈÆÍÇËÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ø¤Îµð³ÛÊä½õ¶âÀ¯ºö¤Ï¡¢²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÉÔÌÓ¤Ê¹ñºÝ¶¥Áè¤ä·ÐºÑ¤ÎÃâÂ©¤ò¾·¤¯´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£Ç®°Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¹ñ±×¤Î¼é¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£