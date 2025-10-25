◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

試合前には練習用のユニホーム姿でグラウンドに姿を見せた大谷。ファンからは歓声も飛ぶと、右翼で守備練習をしていたＴ・ヘルナンデス外野手とじゃれ合うなど、リラックスモードだった。第４戦の先発へ向けてキャッチボールで調整。珍しく７０メートルほどの遠投も行っていた。キャッチボール中も笑顔を見せるなど、いつもと変わらぬ様子だった。試合開始前のスタメン紹介では名前がコールされると大ブーイングを浴び、苦笑いしていた。

今季のポストシーズンはレッズとのワイルドカードシリーズで初戦に２本塁打。地区シリーズのフィリーズ戦からは打撃の調子を落としていたが、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦では、９試合ぶりの本塁打を放つと一気に３発の大暴れで、シリーズＭＶＰにも輝いた。

昨季もヤンキースを４勝１敗で破ってワールドチャンピオンをつかんだが、第２戦で左肩を脱臼した影響で第３戦以降は強行出場。本来の力を出せなかったとあって「本当の意味ですべてを味わったわけではないので、そこも含めて今年また新たな経験。楽しみにしている」と意気込んでいた。