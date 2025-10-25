◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）初戦を迎えた。ブルージェイズ本拠地のカナダ・トロントでの開幕に、ドジャースナインにはさっそく、敵地から大ブーイングが浴びせられた。

試合前セレモニーでロバーツ監督からスタメンが順にアナウンスされ、グラウンドへ。大谷にはドーム球場にこだまする大音量のブーイングが降り注いだ。ベッツにも同様の大ブーイング。両親がカナダ人のフリーマンに対しては、一部で歓声も聞かれたが、それでもブーイングが大半を占めた。

鳴り止まないブーイングの中、唯一の例外だったのがT・ヘルナンデスだ。2017年途中から22年までブルージェイズに在籍。ブ軍で129本塁打を放つなど活躍した記憶はファンの間でも残っている。

大歓声を受けてT・ヘルナンデスは普段のように陽気な笑顔でグラウンドへ。敵地でも愛される勝負強さが持ち味のドミニカンが打線の鍵を握るかも知れない。