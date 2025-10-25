ハズレ買い回避に！無印良品週間で買うべき人気ランキングトップ5！《グルメ編》
2025年10月24日から始まった、無印良品週間。メンバーであれば全品（一部商品を除く）10％オフになるお得な期間です。
無印良品が発表した、2024年秋の無印良品週間で人気があった商品ベスト5を紹介します。
今回はグルメ編。看板商品をお得な期間に試すチャンスです。
全部買いたい...！
5位：芋けんぴ（120円）
4位：てんさい糖ビスケット（120円）
3位：素材を生かした 牛すじカレー（290円）
2位：素材を生かした 牛ばら肉の大盛りカレー（390円）
1位：素材を生かしたカレー バターチキン（350円）
なんと、1位から3位まではレトルトカレーがランクイン。お得な無印良品週間でストック買いするのにもうってつけです。
1位のバターチキンは、2009年に販売を開始した人気商品。改良を重ねて現在は6代目です。まろやかでコクのある味わいで、スパイスの奥深さとトマトの酸味がおいしさを引き立てています。
そのほか、4位と5位にランクインしたおやつにもぴったりな2商品も注目です。大人も子どもにもウケが良いビスケットと芋けんぴはハズレのないおいしさ。ランクインも納得のラインアップです。
気になる人はチェックしてみて。
※画像は公式サイトより。