スヌーピーデザインのルームウエアをカップルで着たいなら「aimerfeel」をチェック！ソフトボア素材のもっちり感触がきもちいい
女性の下着やランジェリー、ルームウエアを取り扱うブランド「aimerfeel(エメフィール)」から、スヌーピーとそのきょうだい、ベルをデザインしたルームウエア「PEANUTS スヌーピー フェイス ストレッチ ソフトボア 長袖 上下セット(男女兼用サイズ)」(各6160円)が発売中だ。
【写真】「aimerfeel」から発売されたスヌーピーのあったかルームウェアを見る
カラーは2色あり、オフホワイトにはスヌーピー、ピンクにはベルのデザインがあしらわれている。トップスはフェイスモチーフの刺しゅう、ボトムスは総柄になっていて、セットアップで着用しても別々に着てもOK！淡くやさしい色合いで、部屋の中だけでなく気分まで明るくなりそうだ。
素材は肌ざわりが抜群に気持ちいいソフトボア素材。トップスもボトムスもそで口・すそがリブ素材になっているので、温かい空気を逃さない。気温が下がるこれからの季節、部屋着としてもパジャマとして重宝するはず。
ゆるっと締め付けないシルエットなうえ、SからLLまでとサイズ展開も幅広い。性別問わず着られるので、カップルや家族でおそろいを楽しむのもあり！
夜が長くなる季節をハッピーに過ごせる「aimerfeel」のルームウエアは、ブランド公式通販サイトにて購入可能。ぜひチェックを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
