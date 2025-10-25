¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×¤òÃ®À¸¤ÇÂÎ¸³¡ª¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡×¤¬Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÎÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î23Æü¤«¤é10·î26Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ« ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡×¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÃ®À¸¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤é¡¢ÃøÌ¾¿Í5Ì¾¤Ë¤è¤ë¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡È¶â¸À¡É¤È¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯Å¸¼¨¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3ÁØ¿á¤È´¤±¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²°Æâ¹¾ì¡Ö¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¢£¡ÈºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡É¤òÃ®À¸¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡ª
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡×¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë²°Æâ¹¾ì¡Ö¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡×¡£3ÁØ¿á¤È´¤±¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÎÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£¥Ó¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤ÖÀµÌÌ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼(260¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë)1ÇÕ500±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£135Ç¯Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿º£¤Î¥ñ¥Ó¥¹¤Î¡ÈºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢Ãí¤®¤¿¤Æ¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ç´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢135Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Îµ°À×¤òÉ³²ò¤¯Å¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÜËÜÐ³Ìç¤µ¤ó¡¢Ã«¿¬À¿¤µ¤ó¡¢¹â»³ÅÔ¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤¤µ¤ó¤Î5Ì¾¤¬¡¢¿·¥ñ¥Ó¥¹¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¶â¸À¡×¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¶â¸À¤ò¹ï°õ¤·¤¿¡Ö¶â¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë1´Ì(350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¢£¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤¬¤³¤Î½©¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿
2025Ç¯9·îÀ½Â¤Ê¬¤«¤é½ç¼¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¡£Çþ²ê¤ÎÇÛ¹ç¤ò¤¤áºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Çþ²ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿§Ì£¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡£²«¶â¿§¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
´Ì¤ÎYEBISU¤Î¥í¥´¤Î²¼¤Ë¡¢ÀÖ¤¤Ê¸»ú¤Ç¡ÖOriginal¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£Å¹Æ¬¤Ç¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï26Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃí¤®¤¿¤Æ¤ÎÃ®À¸¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢ÆüÈæÃ«¤Ø¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Ó¡¼¥ë ²«¶â¤ÎBAR¡×¤ËÎ©¤Á´ó¤í¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
