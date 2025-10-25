今週の【上場来高値銘柄】大成建、ＴＤＫ、ＳＢＧなど89銘柄
今週の日経平均株価は、高市早苗内閣の発足やハイテク株高で、前週末比1717円高の4万9299円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は89社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「2」から「1」に格上げした大成建設 <1801> [東証Ｐ]、アクシウム・キャピタルによる6.90％保有が判明したＣＥホールディングス <4320> [東証Ｓ]、ドローン開発ベンチャーを子会社化するＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]、iphone17販売好調を背景とした米アップルの評価引き上げで連想の買い対象となったＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、業界団体が能力倍増へ3500億円の設備投資と伝わり造船関連に資金流入した名村造船所 <7014> [東証Ｓ]、ＭＢＯ価格を1株2919円に引き上げた太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、26年3月31日を基準日として1株を4株に株式分割を実施する長瀬産業 <8012> [東証Ｐ]など。また、三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など21社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 9銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1949> 住友電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 4銘柄
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<2961> 日本調理機 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 6銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6301> コマツ [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 7銘柄
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6814> 古野電 [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 8銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6023> ダイハツイン [東証Ｓ]
<7014> 名村造 [東証Ｓ]
<7018> 内海造 [東証Ｓ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<7711> 助川電気 [東証Ｓ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<9034> 南総通運 [東証Ｓ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 4銘柄
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9386> 日本コンセプ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 10銘柄
<3648> ＡＧＳ [東証Ｓ]
<3924> ランドコンピ [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<4417> Ｇセキュリ [東証Ｇ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
<9467> アルファＰ [東証Ｇ]
<9687> ＫＳＫ [東証Ｓ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 12銘柄
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7505> 扶桑電通 [東証Ｓ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9932> 杉本商 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 4銘柄
<7520> エコス [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 3銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<6083> ＥＲＩＨＤ [東証Ｓ]
<6566> 要興業 [東証Ｓ]
