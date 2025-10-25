ロバーツ監督、佐々木朗希に感じた“ある変化”「今それが芽生え始めています」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が出演する、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ 10月特別版』が21日に配信された。
○「朗希はキラーだ」
この配信回では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前(10月17日)のロバーツ監督を直撃。大谷翔平、佐々木朗希の起用やポストシーズンの裏側、ワールドシリーズへの覚悟が語られた。
インタビュー後編では、ポストシーズンで圧巻の投球を見せた佐々木にフォーカス。ロバーツ監督は「朗希はキラーだ」「フィリーズ戦の登板で首位打者のトレイ・ターナーをアウトにした」「彼の目からキラーの心構えが見て取れました」と評価。
そして、「彼にはキラー的な精神がなかったが成功によって今それが芽生え始めています」と、内面の成長に着目したコメントも飛び出していた。
