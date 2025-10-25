「おしゃれも体型カバーも叶えたい」人へ！【グローバルワーク】大人の1軍♡「羽織りアイテム」

1日の寒暖差が大きい秋のコーデに欠かせない「羽織りアイテム」。体型カバーしながら、おしゃれ見えも狙いたいミドル世代に【グローバルワーク】から、おすすめの商品をご紹介。ペプラムシルエットが可愛いブルゾンと、かっこいいも可愛いも備わったミリタリージャケットが登場。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

ヘビロテしそう！ 可愛く体型カバーできるペプラムブルゾン

【グローバルワーク】「ペプラムブルゾン」\5,990（税込）

ウエストにギャザーを寄せた、ペプラムシルエットが可愛いアクセントに。お腹まわりやヒップなど、気になる部分をカバーしながら、おしゃれを楽しめそうなのが魅力です。レザー調素材が高級感を演出し、大人コーデを格上げできそうなブルゾンは、ミドル世代の一軍アイテムになる予感。

細見え & スタイルアップも狙える大人可愛い秋コーデ

「Vネックで首元すっきり細見え」「切り替えもハイウエストでスタイルアップも◎」とコメントしているスタッフさんは、スエード調素材で作られているライトベージュカラーをチョイス。エレガントなムードを醸し出す総レースワンピにブルゾンをバサッと羽織れば、大人可愛い秋コーデが完成。

かっこいいも可愛いも備わったミリタリージャケット

【グローバルワーク】「ミリタリージャケット」\9,990（税込）

大きめの胸ポケットやフラップ付きのポケットなどがポイント、襟とポケットにパール調ビジューを装飾した（カラーバリエーション「ブルー＊パール」）、ひと癖デザインがおしゃれな雰囲気を演出。ミリタリー感がありながら、可愛く & きれいめに着こなせそうなのが魅力です。ガバッと羽織れるオーバーサイズシルエットで、気になる部分もまるっと隠せそう。

体型カバーしながらカジュアルコーデをランクアップ

カラーバリエーション「カーキ＊レース」は、襟とポケットにレースをあしらい、さりげなく甘さをプラス。ジーンズを合わせた定番カジュアルコーデも、グッと垢抜けた印象に仕上がりそうです。「袖まわりのゆとりやお尻がしっかりと隠れる安心丈」と40代のスタッフさんもコメントしています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i