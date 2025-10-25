¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç05¡Û¡ÖµÕ·ã¼Ì¡×¤ä¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤á¤¯¤ê¡×¤â¡Ä¸×¥Ê¥¤¥ó¤¬Âç¥È¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶äºÂà¶¸Íð¤ÎÌëá
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç05Ç¯10·î21Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡ØËÜ»ï¤òàµÕÇ®»£á¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÁ°ºÂ¤ê¹þ¤ß¡¦¥¹¥«¡¼¥È¤á¤¯¤ê¤Û¤«¥Ð¥«Áû¤®¡¡ÆüÍË¤Î¶äºÂ¤ÇÄ«¤Þ¤Ç£·»þ´Ö¡ªºå¿ÀV½Ë¾¡²ñ¤Ç¡Ö¸×¥Ê¥¤¥ó¤¬Âç¥È¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×´°Á´Ãæ·Ñ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
10·î25Æü¡¢18»þ30Ê¬¤«¤éÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¡ØSMBC ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º 2025¡Ùºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹vs.Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î½éÀï¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£ºå¿À¤Ï°ìºòÇ¯Á°¤Ë¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÁÌ¤ë¤È¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯Á°¤Î¡Ç05Ç¯¤À¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Æ05Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡»þ¤Ë¶äºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ë¾¡²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼Â¶·Ãæ·Ñ¤·¤¿µ»ö¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë¡£
¤Ï¤È¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¾¥í¥¾¥í¤È
¡Ô10·î£²Æü¡¢ÆüÍËÆü¤Î¿¼Ìë23»þ²á¤®¡¢ÅÔÆâ¤ò°ìÂæ¤Î´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÊý¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¹µ÷Î¥¥Ð¥¹¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ìÏ©ÆüËÜ°ì¤Î¹âµé´¿³Ú³¹¡¢¶äºÂ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¶äºÂ¤Ë´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂÎ³Ê¤Î¤¤¤¤ÃË¤¿¤Á¡£¤½¤¦¡¢ ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎV¥Ê¥¤¥ó¤¬½Ë¾¡²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Ð¥¹¤ò¤Ç¡¼¤ó¤È¾è¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡Õ
¤Ï¤È¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎµÒ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ôµ·ÎÉ¤¯¶äºÂ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤´°ì¹Ô¤¬¾è¤ê¤Ä¤±¤¿¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤Ï10¸®¤Û¤É¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈÖÄ¹¡¦À¶¸¶ÏÂÇî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µå³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¸æÍÑÃ£¤ÎÅ¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ç°ì¹Ô¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶äºÂ¤Î½÷À¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÜ»ï¤Ï¸×¥Ê¥¤¥ó¤¬Èþ¼ò¤òÍá¤Ó¤ÆÂç¥È¥é¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò»£¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ó¥ë¤ÎÎ¢¼ê¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¡££±»þ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿»þ¡¢Î¢¸ý¤«¤é£´¿Í¤Î¿Í±Æ¤¬¡£ßÀÃæ¤ª¤µ¤à¡Ê¸½ºß¤ÎÉ½µ¤ÏßÀÃæ¼£¡Ë¡¢Æ£ËÜÆØ»Î¡¢Ä»Ã«·É¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ£±·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÎÓ°Ò½õ¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥Ä¥¥¡Ë¤È¤¤¤¦¼ã¼ê¤Î¿Íµ¤Ìî¼ê¿Ø¤À¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¤è¡×
¤Û¤í¿ì¤¤¤ÎÈà¤é¤ÏËÜ»ï¤Î¼Ö¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¶á¤Å¤¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤³¤Á¤é¤òàÇ®»£á¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ËÜ»ï¤âÉé¤±¤¸¤È¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ßÀÃæ¤¬Àè¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö¤É¤³¤É¤³¡©¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÂ¾¤Î£³¿Í¤â¡¢
¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡¡»£¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¡ª¡×
¤È¿ì¤¤¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤«¡¢³§¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¤´ÍÍ»Ò¤À¡£Ä»Ã«¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ê¼Ö¤¬¡Ë¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×
¤Ê¤¼¤«Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¸«»ö¤ÊÁªµå´ã¡£¸µÏ»Âç³Ø¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï°ã¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¡¢µåÃÄ¹ÊóÃ´Åö¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¼èºà¤Ï¥À¥á¥À¥á¡£³§¤âÌá¤Ã¤Æ¡×¤È¼èºà¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¤Ø°ú¤ÊÖ¤¹Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¶¤é¤Ï¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ÊÀ¼¤â¤¢¤¬¤ë¡Õ
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âßÀÃæ¡¢Æ£ËÜ¡¢ÎÓ¤Î£³¿Í¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¤È¥Ó¥ë¤Î³°¤Ø¡£¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¼ê¤Ë´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²¿¤ä¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»þ´Ö¤Ï·Ð²á¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬µ¢ÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿£´»þ15Ê¬¤´¤í¡£à»î¹ç½ªÈ×á¤È¤¤¤¨¤Ð¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢¡ÖJFK¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î°ì³Ñ¡¢º¸¤Î¹äÏÓ¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¹äÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼ÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÆÍÁ³¡¢¥Ú¥í¥ê¤È¤á¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î¤ª¿¬¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊT¥Ð¥Ã¥¯¤â´Ý¸«¤¨¤Ë¡£½÷À¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ã¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¸¥§¥Õ¤òâË¤à¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÌë¤âÌÀ¤±¤¿£¶»þ10Ê¬¡£²ñ¤Ï¤ª³«¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç½½¿ôÌ¾¤Îºå¿À¥Ê¥¤¥ó¤¬£±³¬¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ø¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£à¥¢¥Ë¥á¶âËÜÃÎ·û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¼Ìø¹ä¡¢ÃæÂ¼Ë¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë¡¢´ØËÜ¸ÂÀÏº¤é¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÂç¥È¥é¤È²½¤·¤¿²¼Ìø¤Ï¡¢ËÜ»ï¤Î¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
£²½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸×¥Ê¥¤¥ó°ìÆ±¡¢Â¸Ê¬¤Ë±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏàµÏ¿ÅªÂçÇÔá
¡Ç05Ç¯¤Îºå¿À¤ÏÂè£±¼¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î£²Ç¯ÌÜ¡££µ·î£·Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï£±°Ì¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿ÃæÆü¤òÈ´¤¤¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯£¹·î29Æü¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡ÖJFK¡×¤³¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¢Æ£Àîµå»ù¡¢µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¤é£³¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡££³¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£µÇ¯Ï¢Â³ÅðÎÝ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÖÀ±·û¹¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î147ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ÆÂÇÅÀ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²¬À¿¡Ê¸½¡¦º£²¬¿¿Ë¬¡Ë¡¢µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤éºÇÂ¿¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼Ìø¤ä¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶âËÜ¤Î³èÌö¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤µ¤ó¤¶¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£Åê¼ê¿Ø¤¬£´»î¹ç¤Ç33ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ëÂç±ê¾å¡¢ÂÇÀþ¤â°ìÅÙ¤â²Ð¤ò¿á¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢£´Ï¢ÇÔ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¡Ç23Ç¯¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯18Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ç25Ç¯¤Ï£µ·î¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤³¤«¤éºÇÂ®¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£