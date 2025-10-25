いちごみるくキターーーッッ♡【マクドナルド】もうすぐ終売！「新作パイ」をチェック

今年もこの季節がやって来た！【マクドナルド】から、思わず一緒に踊りたくなってしまうようなCMが話題の「三角チョコパイ」が登場。今回は、大注目の新作とおなじみの定番商品をご紹介します。今しか食べられないので、食べ比べしてみてはいかがでしょう。

かわいいパッケージも◎「ピンクのチョコパイ」

10 / 8から販売がスタートした「三角チョコパイ いちごミルク味」は、今年初登場した新フレーバー。うさぎのようなキャラクターがデザインされた箱もかわいいのがうれしいポイントです。@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「サクサクのいちごパイ生地」と「甘酸っぱいいちごミルククリーム」がベストマッチ。「ストロベリーコーンクラッシュ」のガリガリ食感がアクセントになっているそう。お値段は\190（税込）。10月下旬までの販売予定なので、気になる方はお早めに！

何個も食べたい！「定番チョコパイ」

新作の「三角チョコパイ いちごミルク味」と合わせてチェックしてほしいのが、こちらの「三角チョコパイ黒」です。寒い季節になると登場するマックの人気スイーツが、10 / 8より販売開始しました。@hifumi4さんによると、パイはサクサクの食感で中には「とろっとろな甘チョコ」がたっぷり。「相変わらず美味い」と絶賛されています。筆者のおすすめは、冷凍して食べることです。パイのサクサク感はそのままに、チョコがかたまってアツアツとは違った食感が楽しめます。12月下旬まで販売予定なので、ぜひ試してみてください。お値段は\170（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

