米プロバスケットボールNBAの開幕戦「ロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステート・ウォリアーズ」が21日（日本時間22日）に米ロサンゼルスの「クリプト・ドットコム・アリーナ」で開催された。開幕戦は生中継されており、ベンチに座るレブロン・ジェームズの後ろに、日本人とみられる女性が見切れて映る場面があった。レブロンはこの日、試合には出場せず、ベンチでチームを見守っていた。



【写真】レブロンの後ろにチラチラ これは目につくかわいさ

女性が何者なのかということもネット上で話題に。「レブロンの後ろ」がトレンドワードとなっていた。そんな中、セクシー女優・葵いぶきが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、自身が「レブロンの後ろ」の女性であることを“自白”した。



葵はXやインスタグラムに大きめサイズのパーカーを萌え袖状態で着用し、その上にルカ・ドンチッチの「77」のレプリカユニホームを着ている画像を掲載。「レブロンの後ろに座ってた日本人です」と明言した。23日のXでもコートをバックに撮影した画像を掲載し「ずっとこの空間にいたい」と名残惜しい気持ちをつづっていた。



フォロワーからは「可愛くて試合集中できんかったっす」「可愛すぎる～」と絶賛の声。ただ、ハリウッドスターなどが座るような座席だけに「コートサイドのVIP席みたいだけど、人気のレイカーズ戦でどういうルートで購入出来たのか気になる」「この方が座っている席はいくらくらい?」とシンプルな疑問も。「流石にレブロンと不倫はしてないですよね？」と“スポーツ選手とセクシー女優の不倫騒動”を心配するコメントまで見られた。



