人事プロフェッショナルブティック「CORNER」を運営する株式会社コーナーはこのほど、入社1～3年目のZ世代（1996年以降生まれ※退職予定が決まっている人を除く）514人を対象に行った「継続・退職意向」に関する調査結果を公表した。



【調査結果】辞めたいけど今は辞めない 理由もいろいろ

「あなたは今の会社をどのくらい続けたいと思いますか？」と聞いたところ、「1年以内に辞めたい」「2～3年以内に辞めたい」「辞めたいが時期は未定」を合わせた68.1%が「いずれ辞めたい」と退職意向を内包している。



「“辞めたい”が今辞めない理由」に関しては「転職活動の負担や不安が大きい」（30.0%）がトップ。「転職活動が面倒」（29.7%）が差がなく続き、転職活動への心理的・事務的な負担と次の選択肢の不明確さが辞めない理由の中心となっている。



退職志向層の不満は処遇・昇進・裁量などやりがい側に偏っていたため、「働きやすさ」「やりがい」の両立実感を確認したところ、「両立できている」は16.6%。「働きやすいがやりがいはない」「どちらもない」が合わせて60.0%と、やりがい不足が浮き彫りになっている。



（よろず～ニュース調査班）