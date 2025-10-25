来週の『ばけばけ』別れから4年 “トキ”高石あかり、松江に外国人英語教師がやってくることを知る
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」が10月27日〜10月31日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）はシジミ売りの仕事に従事
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第21回（10月27日放送）あらすじ
銀二郎（寛一郎）との別れから4年。トキはいまだ貧乏借金暮らしから抜け出せずにいた。シジミ売りで生計をたてるトキは、お得意様である花田旅館の花田平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）夫妻から松江に外国人英語教師がやってくることを知らされる。
それから数日後、ついにその日がやってくる。松江初の外国人を一目見ようとサワ（円井わん）と船着き場を訪れたトキは、そこで錦織（吉沢亮）と再会する。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
