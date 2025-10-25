◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前にスタメン紹介で名前を呼ばれただけで大ブーイング。大谷は苦笑いだった。

大谷はＦＡだった２３年シーズン終了後に、新天地の候補のひとつにブルージェイズが入っていたとされ、ロサンゼルス近郊の空港からトロントへチャーター機に乗ったという“フェイクニュース”が飛び交った。実際にその飛行機に乗っていたのは大谷ではなく、その後大谷はドジャース入りとなった。

期待を裏切られたブルージェイズファンは、２４年にドジャースがトロントで試合をした際にも大谷に痛烈なブーイング。大谷は前日２３日（同２４日）にブーイングについて「前回もされましたけど、それを力に変えて行ければと思っています。前回かなりブーイングもあったので、それも含めて野球に対する愛じゃないかなと思っているので、そういう面も含めて素晴らしいファンだと思いますし、素晴らしい国民性。そこを含めて楽しみたいと思います」と前向きだった。