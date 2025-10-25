¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¡Ø¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¡Ù¤Ê¤É¡Ä¡ÖABEMA¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡È°ÛÀ¤³¦·Ï´Ú¥É¥é¡É4Áª
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¢K-POPÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÌó900ºîÉÊ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖABEMA¡×¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡È°ÛÀ¤³¦·Ï´Ú¥É¥é¡É¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°2¡ÁÈà¤é¤¬¤¤¤¿¡Á¡Ù¡Ø¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡õ¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¼ç±é¡Ø¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¡Ù¤â
¢£¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù
¡¡±Ê±ó¤òÀ¸¤¤ë¡È¥È¥Ã¥±¥Ó¡É¤È¡¢Èà¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡È²Ö²Ç¡É¤ÎÎÞ¤ÎÎøÊª¸ì¡£¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡£900Ç¯À¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈá¤·¤¥È¥Ã¥±¥Ó¤È¡¢¼«Ê¬¤Ï¥È¥Ã¥±¥Ó¤Î²Ö²Ç¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤è¤ë´¶Æ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡¹âÎïºÇ¶¯¤ÎÉð»Î¤À¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥·¥ó¡Ê¥³¥ó¡¦¥æ¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤²¦¤Î¼»ÅÊ¤«¤éµÕÂ±¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£ÉÔÌÇ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ìÌó900Ç¯¤òÀ¸¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»ö¸Î¤ÇÉÎ»à¤Î½÷À¤ò½õ¤±¤ë¡£18Ç¯¸å¡¢¤½¤Î½÷À¤ÎÌ¼¥¦¥ó¥¿¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¡Ë¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÆÀÌ¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò°ì¿Í¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¦¥ó¥¿¥¯¤¬¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤ò¾Ã¤¹¤È¡¢ÆÍÇ¡¥¥à¡¦¥·¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥¥à¡¦¥·¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµ´¤À¤È¸«ÇË¤Ã¤¿¥¦¥ó¥¿¥¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¤Î²Ö²Ç¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä
¥¥ã¥¹¥È¡§¥³¥ó¡¦¥æ¡¢¥¥à¡¦¥´¥¦¥ó¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¡¢¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¡¢¥æ¥¯¡¦¥½¥ó¥¸¥§¡ÊBTOB¡Ë
¢£¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù
¡¡¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¡ß¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó½é¶¦±é¡¢ÅÔ²ñ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¿Íµû¤È¥¤¥±¥á¥óº¾µ½»Õ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡£¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ï¡¢16À¤µª¤ÎÄ«Á¯»þÂå¤È¸½Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡¢2¤Ä¤Î»þÂå¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤«¤ì¤ëÁ°À¤¤È¸½À¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¡ØÁêÂ³¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÁBoys Over Flowers¡Ù¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÇÅ·ºÍÅª¤Êº¾µ½»Õ¥¸¥å¥ó¥¸¥§¤ò¡¢¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬½ã¿è¤Ç¿Í´Ö³¦¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿Íµû¥»¥Õ¥¡¤òÇ®±é¡£¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¡¢¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿µÓËÜ²È¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¦¥ó¤¬´Ú¹ñ¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¿ÍµûÊª¸ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤È¿Íµû¤Î´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡1598Ç¯¡¢·ã¤·¤¤Íò¤Ç³¤´ß¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¿Íµû¥»¥Õ¥¡¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÎÂ¼Ì±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¾¦¿Í¤Î¥ä¥ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ä¥ó¤Ï¿·¤·¤¯ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¸©Îá¤Î¥¥à¡¦¥¿¥à¥ê¥ç¥ó¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¡Ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ë¤¿¤áÊá¤é¤¨¤¿¿Íµû¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¿Íµû¤ò°¥¤ì¤Ë»×¤Ã¤¿¥¿¥à¥ê¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ä¥ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¿Íµû¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¡¢¿Íµû¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡£
¡¡»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢¸½Âå¤Î¥½¥¦¥ë¡£¥¿¥à¥ê¥ç¥ó¤Ï¥Û¡¦¥¸¥å¥ó¥¸¥§¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¡Ë¤È¤¤¤¦µ©Âå¤Îº¾µ½»Õ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢º¾µ½Ãç´Ö¤Î¥Ê¥à¥É¥¥¤È¥Æ¥ª¤È¶¦¤ËÀ¤³¦¤ò¤Þ¤¿¤Ë¤«¤±¤Æº¾µ½¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤òÈ¯¸«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÎ¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íµû¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¥¥ã¥¹¥È¡§¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥Ò¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥Û
¢£¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°2¡ÁÈà¤é¤¬¤¤¤¿¡Á¡Ù
¡¡°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»à¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê½»¤àÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¼¡Ä¡£Îîº²¤ÎÂ¼¤Ë½»¤àÀ®Ê©¤Ç¤¤Ê¤¤»à¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢2¿Í¤ÎÃË¤¬»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¿Í¾ðÇÉº¾µ½»Õ¤Î¥¦¥¯¡Ê¥³¡¦¥¹¡Ë¤ÈÁêËÀ¥Ñ¥ó¥½¥¯¡Ê¥Û¡¦¥¸¥å¥Î¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¡ÈÎî¤¬¸«¤¨¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÎîº²¤ÎÂ¼¤È¡¢¤½¤³¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¡£»à¼Ô¤¿¤Á¤òÀ®Ê©¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤¿¤á¡¢2¿Í¤ÏºÆ¤Ó»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡Ä¡£»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä¡¢Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤ËÅô¤ë´õË¾¤òÉÁ¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¦¥¯¤ò±é¤¸¤ë¥³¡¦¥¹¤Ï¡¢Á°ºîÆ±ÍÍ¤Ë¡È¤ª¿Í¹¥¤·¤Êº¾µ½»Õ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥Û¡¦¥¸¥å¥Î¤¬¡¢Ë´¤Ì¼¤ò»×¤¤Â³¤±¤ëÍ¥¤·¤µ¤È¿¼¤¤°¥¤·¤ß¤òÊ»¤»»ý¤ÄÃËÀ¤òÇ®±é¤·¡¢¥³¡¦¥¹¤È¤Î¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤â·òºß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬Íê¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡¢Âè43²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥È¡§¥³¡¦¥¹¡¢¥Û¡¦¥¸¥å¥Î¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥Õ¥£¡¢¥Ï¥¸¥å¥ó
¢£¡Ø¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¡Ù
¡¡¡Ø¼ÒÆâ¤ª¸«¹ç¤¤¡Ù¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¤È¡¢¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë±¿Ì¿¤Î°¦¤òÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡£
¡¡¤Ï¤ë¤«ÀÎ¡¢Ëâ²¦¤òÉõ°õ¤¹¤ë²¦¤Î¾ÓÁü¤òÉÁ¤¤¤¿²è¹©¤ÎÌ¼¥Û¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥®¤È¡¢Éõ°õ¤ò¼ç´É¤·¤¿Æ»»Î¤ÎÂ©»Ò¥Ï¡¦¥é¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Á¥ç¥ó¥®¤Ï¼ö¤¤¤Ë¤è¤ê»ëÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£9Ç¯¸å¡¢¥é¥à¤Ï±«¸ð¤¤¤Îµ·¼°¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëÆ¸»Ò¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¥®¤È½Ð²ñ¤¦¡£µ·¼°¤ÎÁ°¤Ë2¿Í¤ÏºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤¬¡¢Èá·à¤¬µ¯¤¤Æ¥é¥à¤Ï»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¥Á¥ç¥ó¥®¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é19Ç¯¡¢»ëÎÏ¤¬²óÉü¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¥®¡Ê¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ê²è¹©¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥à¡Ê¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¡Ë¤ÏÀ±¤òÆÉ¤àÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿½ñÊ¸´Ñ¤Î¼çÊí¤È¤·¤Æ²¦¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î2¿Í¤¬±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¤¬¡Ä¡£
¥¥ã¥¹¥È¡§¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¡¢¥¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥·¥ä¥ó
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È°ÛÀ¤³¦·Ï´Ú¥É¥é¡ÉºîÉÊ
¢¨10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
