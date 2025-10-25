À¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Ëµ¶Êª¤¬ÂçÎÌÎ®ÄÌ¡Ä°ìÂÎ200±ß¤ÎÁÆ°ÉÊ¤â¡£Ãæ¹ñ¤Î¡Èµ¶¥é¥Ö¥Ö¹©¾ì¡É¤ÏÂçÈËÀ¹¡¢¼ÂºÝ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï
¡¡9·î¡¢¸ø¼°À½Â¤¸µ¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¡Ö¥é¥Ö¥Ö¥Ö¡¼¥à½ªßá¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¤âÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¿Íµ¤¤Ï¤à¤·¤í²áÇ®¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µ¶Êª»Ô¾ì¤â³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÌ©Í¢¥ë¡¼¥È¤òÄÉ¤¦¡ª
¢¡°ìÂÎ200±ß¤ÎÁÆ°ÉÊ¤â¡ª µ¶¥é¥Ö¥Ö¹©¾ì¤ÏÂçÈËÀ¹
¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß·¿¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇËÜÊª¤Ï¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â½Õº¢¤«¤éÁèÃ¥Àï¤¬²áÇ®¡£²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ï¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬Ï¢Æü»¦Åþ¤·¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄê²Á¤Ï2000±ßÂæ¤À¤¬¡¢¾ï¤ËÉÊÇö¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤äÃæ¸ÅÎ®ÄÌ¤Ç¤Ï5000±ß°Ê¾å¡¢72Ê¬¤Î1¤Î³ÎÎ¨¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï2Ëü¡Á4Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÌÏÊï¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÚ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¤¤Î¾ï¡£¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¶Êª¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤ËÃæ¹ñÀÇ´Ø¤Ï¡¢61¤«¹ñ¤ËÍ¢½ÐÍ½Äê¤À¤Ã¤¿183ËüÅÀ¤Îµ¶¥é¥Ö¥Ö¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï²¿ÇÜ¤â¤Îµ¶Êª¤¬Í¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¢¡ÍÄ¿´¤ò¥³¥±¤Ë¤¹¤ëÌëÅ¹¤Þ¤Ç
¡Öº£²Æ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë²Æº×¤ê¤Î¤¯¤¸°ú¤ÌëÅ¹¤ËÂçÎÌ¤Îµ¶Êª¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏËÜÊª¤À¤È¿®¤¸¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Î·ÊÉÊ¤Ç¤âµ¶Êª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È»¨²ßÅ¹¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï´ØÀ¾¤Ë½»¤àEC¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤À¡£
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢Âçºå¤Î¥Æ¥¥ä¤Î¸µÄù¤ËÂçÎÌ¤Îµ¶¥é¥Ö¥Ö¤ò²·¤·¤ÆÂçÌÙ¤±¤·¤Æ¤¿¡£¤½¤¤¤Ä¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÃæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¡¢Ãå²Ù¤·¤¿¤éÁê¼ê¤ËÅÏ¤¹¤À¤±¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£±Û¶EC¤ä¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¸Ä¿Í¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤âÂ¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¢¡µ¶¥é¥Ö¥Ö¶È¼Ô¤Ï¡È¤è¤ê¤É¤ê¤ß¤É¤ê¡É
¡¡µ¼Ô¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¡£Ãæ¹ñECÂç¼ê¡¦¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤¬±¿±Ä¤¹¤ëBtoB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö1688¡×¤Ç¤Ï¡¢²·Çä¶È¼Ô¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¹©¾ì¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÙÇÉÛÉÛ¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢ÂçÎÌ¤Î¶È¼Ô¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¤É¤Î¶È¼Ô¤â°ìÂÎ¤¢¤¿¤ê200¡Á500±ß¤È·ã°Â²Á³Ê¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡¢¹Åì¾Ê¿¼圳¤Î¶È¼Ô¤Ë¥Ð¥¤¥ä¡¼¤òÁõ¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤ÈÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¡£
¡ÖÃ±²Á¤Ï500±ß¡£100¸Ä°Ê¾åÇã¤¦¤Ê¤é460±ß¡£¡Ø1¡§1¡ÊËÜÊª¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¡Ë¡Ù¤Î¹âÉÊ¼Á¤À¤è¡£¥Û¥í¥°¥é¥à¤äQR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±²Á¤Ï800±ß¡£È¢¤â¥¤¥ó¥¯¤âËÜÊª¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¶È¼Ô¤Ïºß¸Ë¤¬ËÉÙ¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Îµ¶¥é¥Ö¥Ö¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹©¾ì¤ÎÅ¦È¯¤äÍ¢½Ð»þ¤Î²¡¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ÂÁ´¤À¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÇÛÁ÷Èñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤Î¶È¼Ô¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷Èñ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÍÆÀÑ´¹»»½ÅÎÌ30Ô¤ÇÌó1Ëü4000±ß¡¢15Ô¤Ç7600±ß¡£EMS¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤À¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡µ¶Êª¤òÆþ¼ê¡ª ¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ä
¡¡¼¡¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÆüÍÑÉÊÍ¢½Ð¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤ÄµÁ±¨¡ÊÞ¶¹¾¾Ê¡Ë¤Î¹©¾ì¤À¡£
¡ÖÃ±²Á¤Ï230±ß¡£ÊñÁõ¤ÏÉáÄÌ¤ÎOPP¡ÊÆ©ÌÀ¤Î¥×¥éÂÞ¡Ë¡£ÆüËÜ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¤À¡£Í¢½Ð¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ºÃæ·ÑÃÏÅÀ¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÁ÷¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤³¤Çµ¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¦Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤Þ¤ºÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ¹ñºß½»ÆüËÜ¿Í¤Î½»½ê¤òÁ÷ÉÕÀè¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢3Æü¸å¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÁêÅöÄã¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬Éô¤«¤é»å¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢É¡¤Î¿§¤¬°ìÉô·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º¸±¦¤Î¼ª¤ÎÂç¤¤µ¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¥é¥Ù¥ë¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ÏÆÉ¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
