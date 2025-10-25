新体制となったDevil ANTHEM.「意味のある半年を過ごせたからこそできた」デビアンが語るニューアルバムと11周年記念ツアー
10月22日(水)にアイドルグループ「Devil ANTHEM.」がニューアルバム『a story beyond』をリリースした。今作は塩崎めいさと矢吹寧々が加入した新体制として初のフルアルバムで、2025年に配信リリースした7曲に加え、新曲が3曲収録されている。
今回はDevil ANTHEM.の6人にインタビューを行い、新体制になってからの活動やアルバム収録曲について、さらに11月2日(日)から始まる「Devil ANTHEM. 11th Anniversary TOUR 2025『a story beyond』」に向けた意気込みを聞いた。
◆■「この半年は1年目くらいの新鮮な気持ちでした」
――3月に新体制として活動を再開してから約半年が過ぎました。まずは、以前からいらっしゃる4人にこの半年の活動を振り返っていただきたいと思います。
竹越くるみ（以下、竹越）： 2月から新メンバーの2人とのレッスンが毎日あったり、新体制としていろいろなことがどんどん進んでいっていたので、あっという間だったなと思います。せわしなく目の前のことを1つ1つクリアしていくような半年で、私はアイドル11年目なんですけど、この半年は1年目くらいの新鮮な気持ちでした。
安藤楓（以下、安藤）： 6人での立ち位置とか、新たにイチから取り組むことが多くて大変だと思うこともあったんですけど、今は6人でいることにも慣れて、立ち位置もパッと出てくるようになりました。ライブ中、見せ方にも気を配れるようになったり、ちょっとずつレベルアップできているのかなと感じています。
橋本侑芽（以下、橋本）：私も6人になって立ち位置も歌割りも変わったので、ライブで毎回緊張していたし、不安もありました。でも6人になって半年しかたっていないのにいろんなフェスに出させていただいたり、ワンマンを2回もやらせていただいたり、すごく充実した半年だったと思います。
水野瞳（以下、水野）：半年でフルアルバムを出したり、ツアーが決まったり、私たちだけじゃなくてファンの皆さんも「もう!?」って驚いているんじゃないですかね。でも、意味のある半年を過ごせたからこそアルバムもツアーもできたのかなって思うので、あと2カ月を大切に過ごして、新しいデビアンになった2025年を「立派な1年だったね」って言えるような形で年を越したいなって思います。
――3月に新加入した塩崎さんと矢吹さんはいかがでしょうか？
塩崎めいさ（以下、塩崎）：デビューしてからは本当に目まぐるしくて、毎日明日のことをずっと考えているような感じで不安と戦っていました。でも、ちゃんとレッスンをしてきたからこそ、ライブで毎回ちゃんと緊張することができて、終わった後には「やってよかった！」「楽しかった！」って思えたので、恵まれた環境にいるなって思うと同時に、この半年で少し自信がついたかなって思います。
矢吹寧々（以下、矢吹）：この前のワンマンライブで今回のフルアルバムのリリースの発表と初めてのツアーの発表があったり、加入が決まってからいろんなことが急スピードで決まっていって、私もあっという間だったなって感じています。そのスピードに置いていかれないように、もっと頑張って成長していきたいなって思っています。
◆■「ライブでファンの皆さんの目を見て歌いたい」
――今回のアルバムは表題曲「a story beyond」から始まります。どんな楽曲になっているのでしょうか。
竹越：この6人で新たに進んでいくぞっていう決意を固めて、「今までのデビアンを超えよう」っていう私たちの気持ちを表した曲になっています。作詞作曲がIMAKISASAさん、編曲がAILIさんという、私たちのメジャーデビュー曲「ar」を作ってくださったり、私たちの節目になる楽曲に関わってくださっているお二人なので、6人体制の第一歩となる決意の曲を書いていただけたのがすごくうれしいです。
今回はDevil ANTHEM.の6人にインタビューを行い、新体制になってからの活動やアルバム収録曲について、さらに11月2日(日)から始まる「Devil ANTHEM. 11th Anniversary TOUR 2025『a story beyond』」に向けた意気込みを聞いた。
――3月に新体制として活動を再開してから約半年が過ぎました。まずは、以前からいらっしゃる4人にこの半年の活動を振り返っていただきたいと思います。
竹越くるみ（以下、竹越）： 2月から新メンバーの2人とのレッスンが毎日あったり、新体制としていろいろなことがどんどん進んでいっていたので、あっという間だったなと思います。せわしなく目の前のことを1つ1つクリアしていくような半年で、私はアイドル11年目なんですけど、この半年は1年目くらいの新鮮な気持ちでした。
安藤楓（以下、安藤）： 6人での立ち位置とか、新たにイチから取り組むことが多くて大変だと思うこともあったんですけど、今は6人でいることにも慣れて、立ち位置もパッと出てくるようになりました。ライブ中、見せ方にも気を配れるようになったり、ちょっとずつレベルアップできているのかなと感じています。
橋本侑芽（以下、橋本）：私も6人になって立ち位置も歌割りも変わったので、ライブで毎回緊張していたし、不安もありました。でも6人になって半年しかたっていないのにいろんなフェスに出させていただいたり、ワンマンを2回もやらせていただいたり、すごく充実した半年だったと思います。
水野瞳（以下、水野）：半年でフルアルバムを出したり、ツアーが決まったり、私たちだけじゃなくてファンの皆さんも「もう!?」って驚いているんじゃないですかね。でも、意味のある半年を過ごせたからこそアルバムもツアーもできたのかなって思うので、あと2カ月を大切に過ごして、新しいデビアンになった2025年を「立派な1年だったね」って言えるような形で年を越したいなって思います。
――3月に新加入した塩崎さんと矢吹さんはいかがでしょうか？
塩崎めいさ（以下、塩崎）：デビューしてからは本当に目まぐるしくて、毎日明日のことをずっと考えているような感じで不安と戦っていました。でも、ちゃんとレッスンをしてきたからこそ、ライブで毎回ちゃんと緊張することができて、終わった後には「やってよかった！」「楽しかった！」って思えたので、恵まれた環境にいるなって思うと同時に、この半年で少し自信がついたかなって思います。
矢吹寧々（以下、矢吹）：この前のワンマンライブで今回のフルアルバムのリリースの発表と初めてのツアーの発表があったり、加入が決まってからいろんなことが急スピードで決まっていって、私もあっという間だったなって感じています。そのスピードに置いていかれないように、もっと頑張って成長していきたいなって思っています。
◆■「ライブでファンの皆さんの目を見て歌いたい」
――今回のアルバムは表題曲「a story beyond」から始まります。どんな楽曲になっているのでしょうか。
竹越：この6人で新たに進んでいくぞっていう決意を固めて、「今までのデビアンを超えよう」っていう私たちの気持ちを表した曲になっています。作詞作曲がIMAKISASAさん、編曲がAILIさんという、私たちのメジャーデビュー曲「ar」を作ってくださったり、私たちの節目になる楽曲に関わってくださっているお二人なので、6人体制の第一歩となる決意の曲を書いていただけたのがすごくうれしいです。