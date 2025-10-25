中川翔子、先月出産の双子育児に奮闘！“ダブル抱っこ”の3SHOTに「天使」「可愛すぎ」の声

10月24日、中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】子供達を“ダブル抱っこ”した親子3SHOTを公開

9月30日に双子の母となった中川は、自身のInstagramアカウントにて、「わたしひとりのとき 双子同時ギャン泣きのとき おむつでも抱っこでもないとき ダブル抱っこするしかなかったけど わたしの動きは封印されます 正解がわからない」「ベビー布団で立ったり座ったりがもう限界で 膝がホルモンのせいで痛すぎて みんな腰痛いので ついに双子用ベビーベッドを導入！ 高さがでたからだいぶ楽になりました！良かった！」と切り出し、2人の息子を抱っこする写真や、子どもたちが並んで眠る写真などを公開した。

続けて、「そしてついついバタバタ パンかおにぎりばかりになってたのですが 久しぶりに炊きたてご飯」「すき焼き！牛肉に野菜に豆腐 作っていただきました ありがたや 生き返る染みるおいしかったーーー げんきな母乳になることでしょう」と自身の食事についてもコメント。

さらに、「双子はまだ ミルクしか食べものなくてかわいそう いつかたくさん食べるのかな」「成長期男子ってめっちゃ食べそう ある程度大きな息子さんいる方 やっぱりたくさんたべるんですか？」「ファミレスや回転寿司にみんなでいくの憧れだけど 外食の食費すごいことになるなら いっぱいカレーとかハンバーグ家でつくるのかなわたし！ たくさん食べて寝て背がのびてグングン育ってね 弟くんは母方の栄子おばあちゃんにそっくりなんだ」などと、子供達の成長を願いながら綴っていた。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には妊娠を発表した。なお、子供たちは二卵性の双子の男児とのことだ。