ドジャース、ベシア離脱は大きな“痛手” 先発陣に長いイニング期待か「その必要性はさらに高まった」112億円左腕はロースター外
ベシアの離脱をどうカバーするか(C)Getty Images
ドジャースは現地時間10月24日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨む。同日にワールドシリーズのロースター26人も発表された。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、アレックス・ベシアが「極めて個人的な家族の問題」のためチームを離れると発表したことに触れ、「ドジャースは誰が彼の代わりを務めるか決めかねていた」が、23歳右腕のエドガルド・エンリケスと25歳の右腕ウィル・クラインがロースター入りを果たした。
そして、下半身の膿瘍を摘出する手術でロースターを外れていた左腕のタナー・スコットは登録されなかった。4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約で加入も、今季は守護神として不安定な投球が続いていた。
「ドジャースにとって、ベシアの離脱は大きな痛手となる。ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズを通して、先発陣全員が長時間の先発登板を果たしたおかげで、リリーフ投手を起用したのはベシア、アンソニー・バンダ、ブレイク・トライネン、そしてロウキ・ササキの4人だけだった」と説明した。
「先発投手が引き続き活躍するという見込みは依然として高いが、今やその必要性はさらに高まった」と、ベシアの離脱が影響を及ぼしそうだ。
