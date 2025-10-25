ドジャース、ベシア離脱は大きな“痛手”　先発陣に長いイニング期待か「その必要性はさらに高まった」112億円左腕はロースター外

ベシアの離脱をどうカバーするか(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月24日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に臨む。同日にワールドシリーズのロースター26人も発表された。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、アレックス・ベシアが「極めて個人的な家族の問題」のためチームを離れると発表したことに触れ、「ドジャースは誰が彼の代わりを務めるか決めかねていた」が、23歳右腕のエドガルド・エンリケスと25歳の右腕ウィル・クラインがロースター入りを果たした。

そして、下半身の膿瘍を摘出する手術でロースターを外れていた左腕のタナー・スコットは登録されなかった。4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約で加入も、今季は守護神として不安定な投球が続いていた。