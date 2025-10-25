ブルージェイズの球団公式インスタグラムが24日（日本時間25日）に更新され、ワールドシリーズ（WS）初戦を迎えた選手たちが球場入りする姿を公開した。

WSはこの日、ブルージェイズの本拠カナダ・トロントで開幕。球団の公式インスタグラムでは気合の入った表情で球場入りする選手の姿が公開された。

主砲・ゲレロは赤のジャケット、黒のパンツにはバラがデザインされたド派手スタイルで球場入り。第1戦に先発するイエサベージは白シャツにグレーのパンツ、ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦で逆転3ランを放ち、チームをワールドシリーズに導いたスプリンガーは黒のフーディーに黒パンツ、黒キャップとシンプルな服装だった。

ゲレロは今ポストシーズン11試合で6本塁打を放つなど絶好調で、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズではMVPに輝いた。ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに輝いた大谷との“MVP対決”にも注目が集まるが、今季二刀流で活躍する大谷について、前日の会見で「ホームランを打てるし、三振も取れる。彼がそういうことをやっても驚かない。だって彼はずっとそういう選手だから。彼のプレーの仕方には本当に敬意を持っている」と語り「彼はもうこのリーグで間違いなく最高の選手の一人だ」と絶賛していた。