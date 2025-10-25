誕生日翌日の訃報…韓国国民的女優がこの世去って1年、直前には腫れた顔でTVに出演し心配の声

女優のキム・スミさんがこの世を去って1年が経った。

【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優

キム・スミさんは2024年10月25日朝、心肺停止状態でソウル聖母病院に搬送されたが、再び目を開けることはなかった。誕生日の翌日の出来事だった。

キム・スミさんは同年5月、疲労の蓄積によって入院し、活動を暫定的に中断。その後、9月には通販番組に出演したが、腫れた顔や尋常ではない顔色、行動で健康異常説も囁かれた。

（画像＝オンラインコミュニティ）通販番組に出演した際のキム・スミさん

（写真提供＝OSEN）キム・スミさん

当時、キム・スミさんの息子で、食品会社ナパルコッF&Bのチョン・ミョンホ理事は「放送前日に徹夜していたが、急いで撮影をしてほしいという要請でカメラの前に立った。調子が良くない状態だったので、そう見えたようだ」と説明していた。

なお1949年10月24日生まれのキム・スミさんは1970年に芸能界にデビューし、ドラマ『田園日記』（80）、『オ博士家の人々』（93）、『アンニョン、フランチェスカ』（05）、映画『偉大なる遺産』（03）、『裸足のギボン』（06）などに出演。最近は、バラエティ番組『会長家の人々』（原題、tvN STORY）に出演していた。