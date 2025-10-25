山田花子、“規模拡大”したプチ家庭菜園を披露「偉いなぁ!!」「スゴイ」「芽が出るの早くてびっくり」
お笑い芸人の山田花子（50）が23日、自身のブログを更新。今月から始めた「プチ家庭菜園」の規模が拡大したことを伝え、写真で紹介した。
【写真】「偉いなぁ!!」“規模拡大”したプチ家庭菜園を披露した山田花子
今月10日に「プチ家庭菜園」を始めたことを報告し、わけぎとベビーリーフを植えたことを明かしていた山田。16日には芽が出た様子を写真で披露していた。
この日は「プチ家庭菜園の規模が増えました」とつづり、新たに2つ植木鉢が追加された“プチ家庭菜園”を公開。ネギ、ベビーリーフ、チンゲンサイを植えたことを伝えた。
写真からは、以前植えたわけぎとベビーリーフがすくすくと成長している様子も見て取れ、前向きに家庭菜園に取り組む山田の様子がうかがえる。
コメント欄には「芽が出るの早くてびっくりです」「上手く育つとイイですね〜」「家庭菜園に裁縫、偉いなぁ!!」「花ちゃんはスゴイ!!」「『規模拡大』笑っちゃった」などの声が寄せられている。
