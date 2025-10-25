【Yunth クリスマスコフレ2025】肌も心も輝くホリデー限定のご褒美セット

冬の訪れとともに、心がときめくホリデーシーズンがやってきます。そんな特別な時期にぴったりなのが、Yunth（ユンス）から登場する「クリスマスコフレ2025」。ブランド人気の“生VC美白美容液”や“生レチノール美容液”をはじめ、しっとりとした肌へ導くアイテムを贅沢に詰め込んだ限定コレクションです。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのラインナップ♡

贅沢な6種のラインナップで選べる楽しさ



宅配便タイプ

ポスト投函タイプ

2025年11月13日(木)より数量限定で販売される「Yunth クリスマスコフレ2025」は、豪華な宅配便タイプ4種と、手軽なポスト投函タイプ2種の全6セット。

宅配便タイプはリボン付きのギフトボックス仕様で、9,980円(税込)～13,980円(税込)の価格帯。

人気の「生VC美白美容液」や「生レチノール美容液」に加え、美白シートマスクや入浴剤、化粧水・クリームなどがセットされています。

ポスト投函タイプ（6,300円・7,300円）は、スマートな外装ながら中にはゴールドのYunthロゴ入りボックスが登場。届いた瞬間に気分が上がる、センスの光るギフトです。

乾燥知らずの冬へ。肌が喜ぶホリデーケア



乾燥が気になる冬の肌に、Yunthの生美容液シリーズは頼もしい味方。“生VC美白美容液”は透明感を、“生レチノール美容液”はハリとツヤを与え、まるでサロン帰りのような肌へ導きます。

美白シートマスクや生VC化粧水、クリームとの併用で、うるおいの連鎖が続くスキンケア体験を。

毎日のケアを重ねるたび、幸福感がじんわり広がる--そんなご褒美時間をこの冬、自分に贈ってみてはいかがでしょうか。

特別な季節にふさわしい輝きを



今年1年を頑張った自分へ、そして大切な人へ。Yunthの「クリスマスコフレ2025」は、冬の肌をしっとりと包み込み、日々に小さな幸せを届けてくれます。

華やかで上質なパッケージは、ホリデーの特別感をより一層引き立ててくれるはず。数量限定のこの機会に、うるおいと輝きに満ちたスキンケアタイムをお楽しみください。