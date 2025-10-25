【栃木県】「鬼怒川温泉よりも落ち着いている」那須湯本温泉の魅力とは？ 1人旅の穴場スポット
那須湯本温泉は、栃木県那須郡那須町、那須岳のふもと標高約835mに位置する温泉地で、那須温泉郷の中で最も古い歴史を持ちます。奈良時代に開湯したと伝えられ、古くから湯治場として親しまれてきました。
温泉街の中心には、千年の歴史を持つ白濁した硫黄泉の共同浴場「鹿の湯」があり、今もなお多くの温泉ファンを魅了。硫黄の香りが漂う温泉は、疲労回復や皮膚病などに高い効能があることで知られています。
那須高原全体が観光地として人気が高く、「那須どうぶつ王国」や「那須ガーデンアウトレット」など、家族連れやカップルで楽しめるスポットも豊富です。
これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。▼硫黄泉の泉質が良い
「単純酸性硫黄温泉で、硫黄の香りが強く神経痛や筋肉痛などにいいです」（50代女性／広島県）」
「硫黄泉特有の香りと効能が特徴で、昔から湯治場として発展。自然豊かな環境でリフレッシュできる」（30代女性／大阪府）」
▼高原の自然と静けさ
「自然豊かな地域で、空気が美味しそう。こういう場所で時間を気にせずゆっくり過ごす旅行がしたい」（20代女性／高知県）」
「鬼怒川温泉よりも北に位置しているので落ち着いているエリア、一人旅歓迎の宿もあり鉄道からのアクセスも良い」（50代女性／静岡県）」
▼紅葉が楽しめる
「1度行ったことがあり、紅葉が綺麗だった」（30代女性／佐賀県）」
▼電車・バス
東京駅からJR東北新幹線で那須塩原駅まで約70分。那須塩原駅からは、路線バス（関東自動車バス）に乗り換え、那須湯本まで約50分です。乗り換え時間を含まず、約2時間が目安です。
▼高速バス
バスタ新宿などから高速バス「那須・塩原号」を利用すれば、乗り換えなしで那須温泉方面まで約3時間20分〜4時間でアクセス可能です。
▼車でのアクセス
東北自動車道那須ICから那須街道（県道17号）を経由して、温泉地まで約15〜30分です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
温泉街の中心には、千年の歴史を持つ白濁した硫黄泉の共同浴場「鹿の湯」があり、今もなお多くの温泉ファンを魅了。硫黄の香りが漂う温泉は、疲労回復や皮膚病などに高い効能があることで知られています。
「那須湯本温泉」周辺には何がある？温泉街のすぐ近くには、九尾の狐伝説が残る「殺生石（せっしょうせき）」があり、火山性のガスが噴き出す荒涼とした風景は、那須湯本温泉ならではの独特な景観です。また、鹿の湯の裏手には奈良時代建立の「那須温泉神社」があり、歴史的な散策も楽しめます。
那須高原全体が観光地として人気が高く、「那須どうぶつ王国」や「那須ガーデンアウトレット」など、家族連れやカップルで楽しめるスポットも豊富です。
「鬼怒川温泉よりも北に位置しているので落ち着いている」
これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。▼硫黄泉の泉質が良い
「単純酸性硫黄温泉で、硫黄の香りが強く神経痛や筋肉痛などにいいです」（50代女性／広島県）」
「硫黄泉特有の香りと効能が特徴で、昔から湯治場として発展。自然豊かな環境でリフレッシュできる」（30代女性／大阪府）」
▼高原の自然と静けさ
「自然豊かな地域で、空気が美味しそう。こういう場所で時間を気にせずゆっくり過ごす旅行がしたい」（20代女性／高知県）」
「鬼怒川温泉よりも北に位置しているので落ち着いているエリア、一人旅歓迎の宿もあり鉄道からのアクセスも良い」（50代女性／静岡県）」
▼紅葉が楽しめる
「1度行ったことがあり、紅葉が綺麗だった」（30代女性／佐賀県）」
【首都圏からのアクセス】都心から2時間前後那須湯本温泉は、新幹線を利用することで比較的快適にアクセスできます。
▼電車・バス
東京駅からJR東北新幹線で那須塩原駅まで約70分。那須塩原駅からは、路線バス（関東自動車バス）に乗り換え、那須湯本まで約50分です。乗り換え時間を含まず、約2時間が目安です。
▼高速バス
バスタ新宿などから高速バス「那須・塩原号」を利用すれば、乗り換えなしで那須温泉方面まで約3時間20分〜4時間でアクセス可能です。
▼車でのアクセス
東北自動車道那須ICから那須街道（県道17号）を経由して、温泉地まで約15〜30分です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)